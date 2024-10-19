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紐約大都會今（19）日在主場以12：6大勝洛杉磯道奇，大都會守護神Edwin Diaz把關最後兩局無失分，還將大谷翔平給三振出局。賽後日本媒體《Sponichi Annex 》尊稱這位生涯交手大谷5打數5三振的強投為「大谷殺手」。當8局上，澳洲音樂家Timmy Trumpet 名曲《Narco》響起時，花旗球場響起熱烈歡呼，主場球迷們知道他們的終結者即將上場，幫他們守下一場精采比賽的勝利。四分之三側投、球速極快的Edwin Diaz，在大都會第8局取得5分領先時上場，立刻展現了讓人放心的壓制力，先用滑球三振了當天打出兩支全壘打的Andy Pages ，之後主動挑戰大谷翔平，用99.2 mph（約時速159.6公里）的快速球將其三振，而且該打席投的4顆球都是四縫線速球。「我能夠透過積極地投進去來封鎖打者。」Diaz自豪地說，他生涯與大谷翔平交手7個打席，投出2次保送，沒有被敲出安打，而且5次出局都來自三振。今天最後三振大谷的球是外角好球帶邊緣的「High Fast Ball」，Diaz表示，「身為一名投手，我喜歡向任何打者投出High Fast Ball。捕手要求我投外角高的位置，我就如他所願，結果非常成功。」