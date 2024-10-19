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▲被問到落獎感言時，吳姍儒（右2）坦言其實不會有失落感，老爸吳宗憲（右1）則在一旁搭腔：「真的要開始習慣沒得獎」。（圖／記者李政龍攝）

▲吳姍儒爆料自己生二寶當天，吳宗憲沒讀訊息，失聯長達13小時（圖／吳姍儒臉書）

第59屆金鐘獎節目類組頒獎典禮，昨（18）日於台北流行音樂中心圓滿落幕，其中競爭最激烈的「綜藝節目主持人」獎，由吳宗憲、小S、曾國城、澎恰恰等人共同競獎。最終，綜藝天王吳宗憲與其愛女吳姍儒（Sandy）所主持的《小明星大跟班》，敗給播出12年、由澎恰恰、許效舜、苗可麗所主持的長紅節目《超級夜總會》。看淡一切的吳宗憲，在慶功宴坦露自己入圍多年卻未曾獲獎的心聲外，還與上月剛生下二寶的大女兒吳姍儒互揭老底，不僅安慰女兒「要習慣沒得獎」；他竟還自爆吳姍儒生產時，自己竟是因為忙著「連莊」才失聯13小時，錯過小孫女「蒔五」的誕生。上月才生完二胎的吳姍儒擔任金鐘獎主持，正在坐月子的她為此還特意向月子中心「請假」，帶著老公一同現身。不過可惜的是，吳姍儒與吳宗憲所主持的《小明星大跟班》依然落敗。被問到落獎感言時，剛主持完大型典禮的吳姍儒反倒是鬆了一口氣，平靜坦言：「其實不會有失落感！剛剛坐在5位候補的死亡之組間，當下只覺得太猛了，滿腦子都在想等下要講什麼、剛剛說了什麼」，比起失落，似乎混亂緊張的成分更多。老爸吳宗憲也在一旁「安慰」女兒，自嘲自己連續入圍13年，但都未曾得獎，直到今年才拿下自己爭取來的「人氣獎」，寬慰喊話女兒：「真的要開始習慣沒得獎，明年再加油吧！」逗得現場哄堂大笑外，也引得吳姍儒吐槽連連：「那是你！我幹嘛要習慣這種事！」現場氛圍相當輕鬆歡樂，兩人的心情似乎都未受打擊。與老公恩愛甜蜜的吳姍儒也被問到三胎計畫，不過心疼女兒的吳宗憲率先表示，覺得這樣有一子一女就夠了。感性不過3秒，吳姍儒馬上接著爆料自己生二寶當天，其實完全不見老爸的身影，就連給他發訊息說生了，吳宗憲也完全沒讀訊息長達13小時，直到向粉絲分享完「蒔五」順利出生的消息，吳宗憲才突然出現在自己床邊。綜藝感爆棚的吳宗憲立馬出面解釋，自己其實是被「麻將」耽擱了，興奮分享女兒生產當天的戰績：「那把75台！光連莊就不知道連了多少次！」似乎意猶未盡的他接著繼續自曝自己打到月子中心差點關門，一旁的吳姍儒聽聞也忍不住對老爸白眼，狂損因忙著打牌的吳宗憲：「我女兒一定比我可愛，畢竟她的爸爸比我的爸爸好看多了！」