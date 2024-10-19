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MLB美國職棒國聯冠軍系列賽G5，紐約大都會今（19）日在主場花旗球場以12：6擊敗洛杉磯道奇，避免吞下3連敗，系列賽目前仍以2：3落後。而對於道奇隊來說，雖然今日比賽沒能成功拿下，但後續系列賽G6、G7（如有需要）皆將回到自家主場舉行，仍舊相當有機會能夠收下國聯冠軍，Mookie Betts今日比賽仍舊擔綱道奇第二棒，鎮守右外野，而他繼前役繳出單場4安猛打賞之後，今天又打出2支安打，包含1發的全壘打，個人也連2戰開轟，而道奇今日在客場無緣延續氣勢搶下勝利，賽後Mookie Betts表示，「我們目前只需要專注在每場比賽，不要想得太遠，他們（大都會）是一支優秀的球隊，我們會全力以赴。對於有自己的打擊狀態似乎有恢復的跡象，Betts則微笑著說：「。我們必須找到一種方法來贏得比賽，我們今天輸了，但現在不是需要難過的時候。」至於上個系列賽對陣教士隊表現出色的強打Teoscar Hernández，對陣大都會的這個系列賽則是發揮不理想，目前個人累積18個打數沒有敲出安打，稍早談到自己的擊球時，Hernández則說：「展望將在主場舉行的第6場比賽，他說：「，我們可以在我們的城市，與支持著我們的球迷一起慶祝。」