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交通部9日預告修法明定機車外送平台費率公式，可加收等待費、樓層費與夜間加成運費等。然而，交通部17日緊急邀集多方開會，但又臨時在會議前取消，讓消基會大表不滿。交通部官員昨（18）日拜會消基會董事長吳榮達，表達歉意，並指會共同為鞏固消費者權益努力。事件起因是交通部在9 日預告《汽車運輸業管理規則》第108-1條、《汽車運輸業客貨運運價準則》第8-1 條及第8-2 條，預告期為14 日，至2024年10 月25 日止，新增外送平台運送新興行業運價適用規定，作為業者收取運費的依據。預告一出爐，各界議論紛紛，且由於其公告的草案內容諸多不合理不明確處，影響消費者權益至鉅，消基會也表達强烈反對立場。交通部則指，仍在預告期間，會蒐集各方意見，並另定期邀請包含消費者團體。豈料，消基會在16日下班前的17時10分收到交通部電子公文，傳達將在隔17日上午10時要開機車貨運運價修正草案說明會議，消基會表達不滿與遺憾，批評「突襲式的召開外送平台會議，是否刻意避開消費者代表的參與？」而該會議在開會半小時前喊卡，交通部路政司司長林福山及公路局長陳文瑞則在18晚間拜會吳榮達，對17日公路局召會過於倉促，造成消基會困擾，再次表達歉意。交通部說明，向消基會拜會是說明修正草案立法目的是為「外送定價透明化、民眾保障最大化」；消基會也表示後續將參與公路局會議，協調可出席人員，參加公路局後續安排的討論會議。公路局說明，法案預告至10月25日，交通部及公路局非常重視對消費者、外送平台、外送員工會等相關意見，除於預告期間持續積極蒐集各方意見外，對目前消費者端、外送平台、外送員有所表達之相關意見也會完整蒐羅各方意見，當外送運價可達充分透明及消費者權益可充分保障下，才會進入法制作業程序，不會馬上公告實行。