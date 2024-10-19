一名15歲少年無照偷開祖父休旅車，在台北市內湖區失控衝撞小吃店釀3死，引發社會譁然。北市無照駕駛氾濫，民進黨台北市議員許淑華調閱資料發現，今年截至9月，未成年無照駕駛高達1,457件，要求市府檢討各級學校的懲戒和輔導措施，以防止悲劇重演。
許淑華說，無照駕駛未成年比例，近年確實有下降，從2020年開始的14.01%到112年的7.53%。但來到今年，1到9月就已經7.63%，相比過去幾年是增加的，甚至可能會繼續攀升。且《道路交通管理處罰條例》對無照駕駛的處罰不重，就算是累犯者罰鍰僅24,000元。各級學校的懲罰制度也不見成效，今年上半年無照駕駛的學生370人，有138人還是累犯。
許淑華昨也在議會質詢此事，警察局長李西河說，未成年無照駕駛的車輛都有強制移置保管。交大隊長陳勇華說，無照駕駛可處1萬2千元到2萬4千元罰鍰，若是累犯，違規行為仍會照規定開罰，但可以針對車主部分有強制作為，如5年內第2次再犯，可以扣照一個月，也就是若車主知道無照讓他開，是可以追究車主責任。
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許淑華昨也在議會質詢此事，警察局長李西河說，未成年無照駕駛的車輛都有強制移置保管。交大隊長陳勇華說，無照駕駛可處1萬2千元到2萬4千元罰鍰，若是累犯，違規行為仍會照規定開罰，但可以針對車主部分有強制作為，如5年內第2次再犯，可以扣照一個月，也就是若車主知道無照讓他開，是可以追究車主責任。