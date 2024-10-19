我是廣告 請繼續往下閱讀

▲苗可麗（左起）、許效舜、澎恰恰3人勇奪綜藝節目主持人獎，小S賀恭喜，也說自己輸得心服口服。（圖／三立提供）

▲小S評價自己是紅毯第一美，瘦身成功已經很開心了。（圖／NOWnews攝影中心）

女星小S（徐熙娣）和派翠克（柳柏丞）主持《小姐不熙娣》，首次入圍綜藝節目主持人，可惜最終敗給《超級夜總會》的澎恰恰、許效舜、苗可麗。小S在慶功宴上接受訪問，表示在頒獎的那一刻，她就轉頭跟派翠克說是澎哥會得獎，果不其然最後獎項頒給《超級夜總會》主持群，小S也認為實至名歸：「因為他們畢竟都是長輩」，強調自己輸的心服口服，恭喜前輩。小S昨日在慶功宴上大方分享落敗的心得，被問到對得獎的《超級夜總會》主持人澎恰恰、苗可麗、許效舜有沒有甚麼話要說？小S說自己真的是料事如神，早在頒獎前一刻，她就跟坐在旁邊的派翠克預言，《超級夜總會》主持人們會得獎，果不其然最後獎項就是頒給3位前輩們。小S認為3位前輩能得獎也是實至名歸：「因為他們畢竟都是長輩，而且澎哥真的很長輩，這麼長輩的長輩，他們還可以做出這麼好的節目，輸給他們心服口服」。至於評審說《小姐不熙娣》其實在第二輪投票時就被刷掉，小S虛心接受，認為「沒得獎就是沒得獎」，第幾輪被淘汰不重要，節目還是會繼續做下去。話鋒一轉，小S也說其實她比較心疼派翠克，難得入圍卻沒得獎，喊話會一直跟派翠克把節目做下去，直到派翠克上台領獎的那一天。派翠克也笑說自己的媽媽和小S的媽媽都有到現場觀禮，S媽在後台大誇獎派翠克，讓派翠克的媽媽和他本人聽到都覺得感動，認為獲得觀眾的喜愛最重要，有沒有拿獎就看緣分。小S也提到自己這次的紅毯螢光色禮服造型，自信說她就是「紅毯第一美」，她表示大多女星走紅毯都是穿一些嶄露好身材的禮服，她本人已經過了這個階段，比起秀身材，更想穿一下讓大家覺得「只有小S能駕馭的服裝」，給大家留下深刻印象才是她現在所追求的，加上瘦身成功被大家誇讚狀態很好，她已經心滿意足。