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▲曾國城（右）表示，節目被評審看到並入圍就很感謝了，也坦言《女王大人》入圍的是「綜藝節目」讓他感到有點意外。（圖／記者吳翊緁攝）

▲巴鈺（左）透露過去多少有得失心，但這次卻像參加圈內同樂會，落榜仍不氣餒。（圖／女王大人臉書）

第59屆金鐘獎節目類頒獎典禮昨（18）日晚間圓滿落幕，各大獎項皆已頒出，曾國城與巴鈺主持的《女王大人》3度入圍「綜藝節目主持人獎」，可惜今年仍與獎項擦身而過，由澎恰恰、苗可麗、許效舜的《超級夜總會》奪下綜藝節目主持人獎。昨晚兩人出席慶功宴時，曾國城正能量表示能入圍就已經感謝了，不過也坦言對於節目被歸類在「綜藝節目主持人」感到有些意外。曾國城搭檔巴鈺主持的《女王大人》3度空手而歸，兩人也在慶功宴上吐露心聲，曾國城坦言內心十分平靜，對於落榜相當看得開，並表示節目被評審看到、入圍就很感謝了。此外，曾國城認為《女王大人》比較偏談話節目，「知道入圍綜藝節目主持人時我非常驚訝，想說是長相比較綜藝嗎？」他表示與《超級夜總會》、《綜藝大熱門》相比，不免有些吃虧：「所以我在想明年希望對金鐘獎提出建議，節目類再分細一點，讓獎項更完善。」而巴鈺3度挑戰主持人獎項，可惜皆鎩羽而歸，她透露過去勝負慾強烈，導致心情都很緊張，輸掉後失落感極大，不過這次心境卻有所轉變，落敗內心仍相當豁達，「這一次我就抱著同樂會的心情，看到大家辛苦一年，好好放鬆慶祝」。