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原住民禁伐補償朝野意見不同，導致明年度中央政府總預算卡關。行政院長卓榮泰昨日拋出若不得已將考慮聲請釋憲。民眾黨團總召黃國昌今（19）日表示，行政院所謂的誠意就是繼續恐嚇抹黑在野黨，卓榮泰不要把立法院長韓國瑜當傻子、辜負韓國瑜一片苦心。台灣民眾黨今日上午在新北微風運河舉辦「眾力加速度 親子路跑FunRun」活動，包括立委黃國昌、吳春城、麥玉珍、新北市議員陳世軒、前立委蔡壁如、立院黨團主任陳智菡、秘書長周榆修、副秘書長許甫等人都出席路跑活動。針對總預算案問題，黃國昌會前受訪表示，台灣如果是民主法治國家，依法行政、依法編列預算是行政部門最起碼該做的事情，禁伐補償條例立院三讀通過後，這幾個月都沒有看到行政院有任何意見，甚至連覆議都沒有提，顯然卓榮泰並沒有覺得窒礙難行，等到立法院戳破行政院謊言、發現沒有編預算時，結果卓榮泰說於心不忍提覆議，但現在又狠得下心，一方面拋和解，一方面要透過提釋憲威嚇在野黨。黃國昌表示，台灣是民主法治國家，行政院長應依法行政、依法編預算，「一天到晚用釋憲恐嚇在野黨，你真的是把憲法法庭當成你們家在開的嗎？」媒體追問，韓國瑜下週一（21日）將再度召集朝野協商，卓榮泰拋出釋憲是否又使朝野關係緊張？黃國昌表示，卓榮泰前倨後恭，說要和解結果吃和解飯時只帶兩串香蕉，什麼解決方案都沒有，反而韓國瑜展現高度、極力促成行政部門迷途知返，但日前的協商結果讓大家都非常失望。黃國昌強調，下週一協商時在野黨要的只有依法行政、依法編預算，希望卓榮泰不要把韓國瑜當傻子，一方面卓榮泰拜託韓國瑜，另一方面韓國瑜則幫卓榮泰說盡好話，稱行政院有善意、有誠意要解決問題；但目前為止，看到行政院所謂的誠意、善意就是繼續恐嚇抹黑在野黨，真的是辜負韓國瑜一片苦心。媒體問憲法法庭將於25日宣判國會職權修法釋憲案，是否認為大法官會在卸任前趕進度？黃國昌表示，從上次死刑釋憲的爭議中可看出，這屆憲法法庭表現荒腔走板，已經喪失社會對他們的信賴，台灣好不容易建立民主法治、憲政民主制度，如何避免綠色威權破壞，這是接下來公民社會必須大家必須嚴肅思考面對的事情。