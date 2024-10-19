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台北市議員指有民眾違停卻遭員警掏槍，警察局長李西河允諾精進執法比例。中正二警分局今天也說，衡酌使用警械時機尚無過當，將持續加強相關教育訓練。國民黨台北市議員徐弘庭，昨天在台北市議會質詢指出，有民眾日前載小孩違規併排停車，看到警察現身欲駛離車輛時，警察卻掏槍（槍口朝地）警戒，造成民眾飽受驚嚇，建議警局能討論是否有更妥適的應對方式。李西河答詢表示，警察盤查攔檢的態樣變化都很大，且個案都不同，觀看此盤查影片的執勤員警，動作非常小心謹慎，因事發時不知車上為何人，所以必須有所警戒，但坦承民眾看到槍枝會較緊張，允諾將此案帶回討論，以精進執法比例。對此，台北市警察局中正第二分局今天也透過新聞稿說明，轄下泉州街派出所李姓員警，是於9月29日下午近5時接獲110通報，有民眾檢舉交通違規案，隨即至中正區泉州街32號處，執行取締併排違停案件。經調查發現，有輛汽車駕駛經員警多次制止，仍持續駕車移動，李姓員警為維護身體及裝備安全，遂持槍警戒（槍口未朝向車輛及駕駛人）並要求其停車，待駕駛駛回原地、狀況解除後，李姓員警便收槍並舉發違規。中正二分局指出，依據警察人員使用槍械規範等相關規定，警察人員執行各項職務時，研判自身或他人可能遭受襲擊時，得持槍警戒。另外，警械使用條例規定，警察人員使用警械之原因已消滅者，應立即停止使用。中正二分局表示，李姓員警持槍警戒行為，為當下執勤員警認定自身有受危害之虞才使用，衡酌使用警械時機尚無過當。同時，中正二分局將持續加強員警執勤技巧，及用槍時機的教育訓練，確實遵守「執行職務使用槍械作業程序 」。