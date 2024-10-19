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儘管不斷修法加重酒駕罰則，但近年來酒駕相關新聞仍時有所聞。針對酒（毒）駕累犯，交通事件裁決所定期公告酒（毒）駕累犯名單，並公佈照片盼能有嚇阻效果。台北市議員陳怡君在警政部門質詢時表示，對於酒（毒）駕累犯三次以上，建議再精進效果，請市警局張貼累犯照片於當事人居住的鄰里公布欄，盼能加重嚇阻效果，運用人性愛面子羞恥心裡，約束酒毒駕犯。陳怡君表示，現行跨局處防制酒駕，是以公布酒駕累犯照片為主，跨局處加強輔導酒駕紀錄針對累計2次以上個案。警察局則針對高酒駕及易發生年份或事故時段，透過跨縣市合作執法。但多是固定依據警政署全國擴大取締酒後駕車勤務加強取締。陳怡君索資，北市近三年110年至113年9月取締酒、毒駕案件統計表，酒駕件數110年3239件、111年4230件、112年5709件、113年1月至9月3996件，數據可說是逐年攀升，尤以110年及111年還是疫情期間，無法尾牙聚餐，酒駕數據不減反增，可見酒駕之猖狂。而在毒駕件數部分，110年183件、111年254件、112年187件、113年1月至9月毒駕也來到191件。可見「酒前不開車」、「酒後不開車」、「宿醉不開車」安全教育觀念仍無法落實。陳怡君表示，這些酒駕、毒駕違法者影響的不只是自己的家庭及生命，也危害更多家庭的生活，陳怡君說，針對現行宣傳勿酒駕的形式太過被動，她建議研議將累犯三次以上的酒（毒）駕名單與照片，張貼於其居住之鄰里佈告欄，增強嚇阻效果，運用人性愛面子的羞恥心裡，約束酒毒駕犯，也讓他的家人、左鄰右舍見本人就提醒「勿酒（毒）駕！」！而對於交通局網頁所公布的酒（毒）駕照片，陳怡君強調公布的照片不應失真，對於酒駕公布的照片，還有違法者沒有面對鏡頭、閉眼睛、甚至還有笑臉的照片，凸顯出警察局在公布酒（毒）駕照的不用心。