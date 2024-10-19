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▲張紀中親吻剛出生的女兒「小龍珠」的小腳丫，充滿父愛。（圖／張紀中微博）

▲杜星霖（右）催產7小時都沒成功，最終靠剖腹生下女兒。（圖／張紀中微博）

▲張紀中（中）的混血兒子馬丁（右1）是嫩妻杜星霖（左1）與法國前男友所生。（圖／張紀中微博）

73歲中國導演張紀中是陸劇《笑傲江湖》、《射鵰英雄傳》的製作人，有過3段婚姻的他，2017年娶了小31歲的嫩妻杜星霖，一度被調侃是「父女戀」；但夫妻倆婚後感情甜蜜，不受外界影響，杜星霖在昨（18）日更平安生下第4胎，女兒乳名取為「小龍珠」。只見影片中，張紀中開心抱著女嬰，還親吻她的小腳丫，畫面十分溫馨。據搜狐娛樂報導，張紀中昨日在社群平台上，曬出老婆生產時的影片，只見杜星霖在催產時神情相當痛苦，打了7個小時催產針還是沒有動靜，最後醫師選擇幫她剖腹產，張紀中守在手術室外等待，最終母女均安，杜星霖也忍不住哭出來。張紀中把女兒取名「小龍珠」，並在貼文寫道：「小龍珠帶著愛乘雲飛來」，表示女兒在期待中降生，帶來了滿屋子的歡愉，兩個哥哥、一個姊姊都爭相想把小龍珠擁入懷。張紀中笑說：「那笑容，比春日的陽光還燦爛」，願女兒聰慧美麗，在家人的愛中平安成長。事實上，杜星霖所生的第一胎長子馬丁，並不是張紀中的親生子；她在嫁給張紀中前，還和台灣富商黃泰元有過一段婚姻，後來到法國留學時又邂逅了一名當地的藝術家，兩人交往並同居過，馬丁就是她和當時的法國前男友所生，因此才是混血兒的臉孔。但杜星霖曾說過，張紀中把馬丁當親生子對待，甚至小孩半夜睡不著覺時，都是張紀中去陪伴的，相當謝謝老公的照顧。