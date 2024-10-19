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▲吳姍儒全程妙語如珠、流暢沒卡詞，主持功力被外界大讚。（圖／三立電視台提供）

▲吳姍儒在IG透露，原以為會需要手卡，結果太緊張竟一眼都沒看。（圖／吳姍儒IG）

▲吳姍儒在典禮上連換3套衣服，最後1套深藍色西裝外套性感炸裂。（圖／吳姍儒IG）

第59屆節目類金鐘獎頒獎典禮找來吳姍儒（Sandy）獨挑大樑主持，這也是她生完2寶後首次擔任大型典禮的主持人。吳姍儒主持開場金句連連、串場介紹益智實境節目主持人獎長達4分鐘，用數字分析各組入圍者的優勢，她全程沒拿手卡、妙語如珠不卡詞，主持功力被粉絲一面倒狂讚。吳姍儒以一身典雅的白色長裙套裝登台，開場時金句連連，她笑說「Ozone是從選秀節目出來的，我是從月子中心請假出來的」，還笑虧爸爸吳宗憲：「有人生了4個小孩，只有1個可以主持金鐘獎。」現場笑聲不斷。而吳姍儒在串場介紹益智實境節目主持人獎的部分更是被外界大讚，她以戰力分析圖來介紹入圍者，用數字詳列各組入圍者的優勢，一口氣說了4分多鐘，全程沒拿手卡，口條流暢不冷場，粉絲紛紛讚嘆：「生完記憶力還這麼好！」事後吳姍儒在IG透露，原本以為會需要手卡，結果因為太過緊張，反而從頭到尾都捏在手裡，粉絲給予超高評價直呼：「真的很喜歡看妳主持，不只人美，聲音真的很好聽，口條更是沒話說」、「看妳主持真的是種享受，妳真的超棒」、「很流暢」、「台灣綜藝後繼有人，太棒了」、「完全不會尷尬卡詞，超級厲害的！」此外，吳姍儒在典禮上一連換上3套造型，她先以白色羽毛鑲鑽蓬裙亮相，第2套則換上黑白相間的貼身長裙，而最後1套深V黑色西裝內竟然僅單穿黑色Bra，豐滿上圍呼之欲出，讓吳宗憲忍不住搶麥克風訓話：「誰讓妳穿這樣子的？」