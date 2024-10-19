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▲在台、韓兩地人氣都居高不下的李珠珢，吸引大量球迷應援，有不少粉絲為了宣傳李珠珢也會紛紛開設IG、X等社交平台帳號，紀錄與分享她在球場上的身影。（圖／my._.chuuu IG）

▲該粉絲帳號配文寫下的：「再怎麼看李珠珢都不會去台灣的！」挑釁言論引起台灣粉絲們的關注，台、韓雙方也直接在留言區爆發搶人激戰。（圖／so._.chin IG）

南韓起亞虎隊的啦啦隊新星李珠珢，日前憑藉一段「三振舞」影片走紅台、韓兩地，7月受到富邦邀約來台後，李珠珢也大受台灣粉絲歡迎，吸粉無數。近來還逐漸傳出李珠珢即將簽下台灣球團，轉戰台灣啦啦隊市場的風聲，雖然目前尚未有定論，但韓國粉絲卻率先不滿，不只多次和台灣粉絲隔空「嗆聲」搶人，日前擁有大量粉絲的李珠珢韓國應援帳號也主動開嗆，一邊發布影片一邊開戰台灣粉絲：「再怎麼看李珠珢都不會去台灣的！」在台、韓兩地人氣都居高不下的李珠珢，吸引大量球迷應援，有不少粉絲為了宣傳李珠珢也會紛紛開設IG、X等社交平台帳號，紀錄與分享她在球場上的身影。近日在IG上，一名擁有將近4萬粉絲追蹤的李珠珢宣傳帳號，發布了一段她在球場上應援的最新影片，將長髮扎成下雙馬尾的李珠珢看起來更加清純甜美，身上穿著的紅白吊帶背心與牛仔短褲卻女人味十足，姣好白皙的身材肌膚一覽無遺外，配上隨著音樂搖擺的「性感10連晃」也直接讓粉絲狂噴鼻血，目不轉睛。不過比起影片中賣力應援的李珠珢，該帳號配文寫下的：「再怎麼看李珠珢都不會去台灣的！」挑釁言論更引起台灣粉絲們的關注，台、韓雙方也直接在留言區爆發搶人激戰，韓國粉絲激動附和：「去台灣是犯規的！」、「原PO說得對！」、「身為韓國人當然是要留在起亞虎的吧」、「啦啦隊員要去哪裡是她們自己選擇，台灣粉絲為什麼要到處施壓......！」台灣粉絲見此也不甘示弱的回擊：「如果韓國可以好好對待啦啦隊員，可以讓她們好好生活，李珠珢好好留在父母身邊也沒不好，至於會不會來台灣發展，也只有她自己才能決定」、「來台灣工作至少手臂跟脖子都不用再貼膠帶，這麼一點點小小的自由跟尊重都沒有」、「到底誰在限制誰了」、來台灣發展是李珠珢的最佳選擇！」不過南韓職棒賽季尚未結束，李珠珢目前確定還不會來台，似乎也意味著這場「奪人」大戰未完待續。