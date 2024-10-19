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國際黃金價格持續走高，觸及2700盎司美元大關，創歷史新高，中國有1名95後的年輕金店老闆，也因此賺了36萬元人民幣（折合新台幣約162萬）。不過中國當地的公安機關提醒，隨著金價不斷飆升，已經陸續有地方傳出相關騙局，手法也越來越新，恐防不勝防。根據中媒《每日財經新聞》報導，杭州95後女「小貝」，開設金店已經5年多，當初剛開店時，基礎金價每克才300元（人民幣，下同）出頭，但這5年剛好碰到金價一直在漲，到了3、4月，她判斷基礎金價肯定會突破600元／克，就給自己和女兒購入金條等物，當時總計花了180多萬，漲到現在已可賺36萬。小貝表示，雖然過程中價值已漲，但是她還不打算賣，覺得金價可能會繼續上行，等到基礎金價到800元／克時再考慮賣出一部分，認為投資黃金應該要看長線。與此同時，中國詐騙分子也盯上了越來越貴的黃金，由於反詐中心、銀行對異常交易的監控力度不斷加大，不法人士為了規避這些限制、減少被銀行系統攔截、被公安機關追蹤的風險，開始尋找新的資金轉移方式；而黃金作為高價值、易攜帶且易於變現的資產，儼然成為詐騙分子眼中的「理想工具」，透過誘導民眾購買黃金並郵寄到指定地點實施詐騙，可以更隱蔽快速的轉移資金，增加追查難度。報導提到，近日在上海、福建等地，都有民眾被以投資理財的名義說服，購買金條，然後以「黃金購買+郵寄」這個新型詐騙手法，假借支付手續費、繳交保證金、投資入股的名義，透過快遞郵寄或叫車運送到指定地點，實施詐騙同時「洗白」詐騙資金。有中國借貸機構風險管控部門的消息人士證實，近期遇到多位貸款人，突然申請大額貸款，與他們平時會借貸的額度（用於生活消費開支）相差極大，在介入了解後發現，申請人打算用這筆貸款購買黃金，並「快遞」送到指定地點，給所謂的「投資帳戶」大額充值。近日中國多地警方也發出提醒，凡是要求購買黃金郵寄至指定地址，或將黃金當面交付給「第三人」的行為，都很可能是詐騙。