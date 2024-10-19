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西班牙籍男子奧納德在義大利涉犯汽車租售詐騙案，在台藏身數年，被移民署限期離境。奧納德向台北高等行政法院聲請提審。北高行認定移民署執行程序有瑕疵，今天裁定釋放。奧納德（Salvador Alejandro Llinas Onate）數年前在北義城市特倫托（Trento）成立公司，並擔任西班牙知名租車業者Autoclick的分支機構，卻涉嫌假裝出租1180餘輛汽車，實則非法轉賣給不知情第三者牟利，遭西班牙發布國際通緝令。北高行裁定指出，奧納德於民國108年間入境台灣，領有台灣核發的外僑居留證，於今年10月13日接受調查後，被內政部移民署依違反入出國及移民法規定，要求於19日前離境。奧納德認為移民署的限期離境處分有違誤，因此提起行政訴願，並聲請停止執行。移民署17日接獲奧納德的聲請書後，就在當天通知奧納德出席於18日舉行的強制（驅逐）出國（境）案件審查會的臨時會。奧納德認為臨時會的時間過於倉促、無法準備，因此向移民署聲請改期，但移民署仍於原訂日期舉行臨時會，並作成應將奧納德強制驅逐出國的處分。北高行裁定提到，奧納德主張，於18日晚間8時40分後被移民署限制自由，直到當天深夜11時50分才連繫上律師，並向律師表示不知道被強制驅逐出國的原因，也未被告知可聲請提審及委任律師，並被限制與員工、律師聯繫。奧納德於19日凌晨向員工傳訊表示，他在飛機上，將搭乘飛機自桃園機場離開，但他在飛機上的人身自由還被移民署限制，因此委請律師聲請提審。移民署抗辯指出，當時借用機場國境大隊的辦公室與奧納德溝通，並由通譯解釋強制驅逐出國處分書的內容，但奧納德一直表示不了解、不願意配合。移民署表示，執行過程中未對奧納德使用戒具，因此無逮捕、拘禁的行為，僅是執行強制驅逐出國的處分流程，且有讓其以電話聯繫家人及律師。北高行則認為，奧納德已於機場國境大隊的辦公室中向移民署表示不願配合，但移民署仍持續將其帶離並前往機場，足認移民署的執行方式已使奧納德的人身自由受到限制，而構成拘禁事實。北高行也指出，依照移民法規定，「移民署依規定強制驅逐外國人出國前，應給予當事人陳述意見之機會；強制驅逐已取得居留或永久居留許可之外國人出國前，並應召開審查會。」北高行進一步表示，依照外國人強制驅逐出國處理辦法規定，「移民署應以當事人理解之語文製作強制驅逐出國處分書，並載明下列事項：一、受強制驅逐出國處分人之姓名、性別、國籍、出生年月日、身分證明文件號碼及在台灣地區住、居所。二、事實。三、強制驅逐出國之依據及理由。四、不服處分提起救濟之方法、期間及受理機關。處分書應送交受強制驅逐出國處分人，並應聯繫當事人原籍國駐華使領館、授權機構或通知其在台指定之親友或律師，至遲不得逾24小時。」北高行認為，移民署審查會的臨時會訂在18日，但開會通知於17日送達奧納德，難認奧納德有充分時間表示意見，且奧納德向移民署聲請改期，移民署仍於其未到場陳述意見的情況下，作成強制驅逐出國處分的決議，已違反移民法規定。北高行也提到，移民署作成的強制驅逐出國處分有中文、英文版本，但未有西班牙文版本，且未即時讓奧納德聯繫親友與律師，已違反強制驅逐出國處理辦法規定；即便移民署透過通譯告知奧納德處分書內容，仍不足以取代處理辦法規定之處分書法定要件。北高行認定移民署作成強制驅逐出國處分的程序有違誤，執行程序也有瑕疵，據此限制奧納德的人身自由，於法無據，今天裁定釋放，並不得聲明不服。