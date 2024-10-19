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MLB國聯冠軍戰G5落幕，洛杉磯道奇隊以6：12慘敗給紐約大都會，系列賽3：2領先，至少要回到洛杉磯才有可能結束系列賽。今（19）日賽後日本記者丹羽政善表示，在這場比賽結束後，道奇強投Jack Flaherty慘遭「KO」，Max Muncy的數據也有所下滑，因此評選可能對大谷有利。國聯冠軍戰的比數來到3：2，由道奇隊領先，自1985年採用現行聯盟冠軍賽模式以來，系列賽取得3勝1敗球隊贏得了世界大賽門票的機率高達82.2%（包括美國聯盟和國家聯盟）。大都會必須在客場連續贏下2場比賽，這是一個很高的門檻。因此，根據日本記者丹羽政善的報導，賽前就已經有很多關於如果道奇隊獲勝，誰將成為國聯冠軍戰MVP的討論。在系列賽開打前，多數專家看好大都會拿下國聯冠軍，Francisco Lindor會是MVP。不過目前的賽況發展卻讓人跌碎眼鏡。可以投票的媒體會有9票，包括MLB官方代表以及擁有電視和廣播轉播權的FOX、ESPN、NHK和MLB Network都有投票權。丹羽政善表示，當他詢問這些有資格投票的球員時，Max Muncy、大谷翔平和 Jack Flaherty高居前3，而這個系列賽發揮非常出色的Tommy Edman以及Mookie Betts也有得到票數。而在今天的比賽結束後，情況發生了變化，投票似乎變得對大谷有利，直到第4戰比賽之前，Muncy的打擊率為5成。他還創造了連續 12 次上壘的季後賽紀錄，Flaherty以7局無失分拿下第1戰，對戰局影響巨大，大谷雖有2轟，但和同樣優異的兩人相比，表現不算特別突出。然而，第5戰，Flaherty以3局失8分的成績被KO，他拿下系列賽MVP的可能性基本消失。今天Muncy在3次打擊中也沒有安打，安打率下降至3成85，OPS為1.482。而大谷翔平今天則敲出了2支安打，將打擊率提高到了3成33，OPS 為1.205。「季後賽系列賽MVP投票，就像全明星賽一樣，更多的是看影響力而不是數字。如果真是以這樣評選的話，那麼大谷2轟的影響力很強大，他現在或許是一個強有力的候選人？未來冠軍的歸屬，很有可能會取決於是誰勝出系列賽。」丹羽政善寫道，他還透露在比賽結束後，大谷洗了個澡，迅速離開了球館，沒有接受任何採訪。