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美國總統大選進入最後倒數階段，共和黨總統候選人川普（Donald Trump）與民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）的選情依舊膠著。中東亂局是今年美選的關鍵外交議題之一，賀錦麗週五前往密西根造勢時表示，是時候「結束中東的苦難」了，強調哈馬斯領導人辛瓦（Yahya Sinwar）之死，「可以且必須」成為一個轉捩點，讓加薩戰事徹底地結束。根據《美聯社》報導，賀錦麗罕見在造勢場合主動提及中東問題，這是由於密西根不僅是7大搖擺州戰場之1，當地更擁有大量阿拉伯裔選民，這讓密西根相較於其他地區擁有獨特的選戰議程。賀錦麗表示，「我知道考慮到加薩的死亡人數和破壞規模，以及黎巴嫩的平民傷亡和流離失所，今年是非常困難的一年，可以說是災難性的一年。而現在，辛瓦的死亡可以且必須成為轉捩點。每個人都必須抓住這個機會，來結束加薩的戰事。讓人質回家，徹底結束苦難」。賀錦麗強調，「我依然相信外交手段是實現以色列與黎巴嫩邊境長久穩定的答案。作為副總統，且將在你們的幫助下成為總統，我會盡我所能來實現這些目標」。與此同時，川普週五也在密西根州造勢且同樣談到辛瓦之死，稱辛瓦「不是一個好人」，認為他的死可能讓加薩戰事的結束變得更容易，但川普沒有多談他關於中東地區未來的看法，僅說他認為阿拉伯裔選民不會支持賀錦麗，「因為她不知道自己在做什麼」。