勞動部主辦｢第18屆全國身心障礙者技能競賽」，提供342名身心障礙者展現專業能力的競技舞台。經過激烈競賽，成績在10月19日揭曉。其中，本屆年紀最小的選手郭亭妤年僅15歲，首次參賽即在「電腦輔助立體製圖」職類中獲得銅牌。
頒獎典禮今（19）日在新北市新店區白金花園酒店禧悅廳舉行，對於獲得藝術、資訊、生活服務及其他等4大類群計26個職類的各職類前3名選手分別頒發新臺幣12萬、6萬、4萬元奬金，肯定他們的努力及技能表現。
值得一提的是，本屆年紀最小的選手郭亭妤年僅15歲，第一次參賽即在「電腦輔助立體製圖」職類中獲得銅牌，展現了年輕選手在技能培育中的潛力。
勞動部每2年舉辦全國身心障礙者技能競賽，並積極參加每4年1次的國際展能節職業技能競賽。第10屆國際展能節職業技能競賽已於2023年在法國梅斯舉辦完畢，我國共計獲得8金9銀3銅優異成績，總排名列第3名，顯見台灣的技能實力不容忽視。
勞動部將繼續推動技能人才的培訓和發展，期待2027年在芬蘭舉辦的第11屆國際展能節職業技能競賽能夠再次讓技能培育的成果大放異彩。
勞動部次長許傳盛致詞時表示，為增加身心障礙勞工就業機會，勞動部也推動僱用獎勵補助措施，針對僱用失業期間連續達30日以上之身心障礙者，並連續僱用滿30日以上，且符合相關規定的雇主，依受僱勞工人數及身分，每人每月發給雇主1萬3千元（按月計酬者）或每人每小時發給70元（非按月計酬者），最長以發給一年為限，以鼓勵並增加雇主僱用身心障礙者的意願。
活動相關訊息及競賽英雄榜可至勞動部勞動力發展署技能檢定中心網站（網址：https://www.wdasec.gov.tw/）競賽專區查詢，或可至臉書facebook搜尋官方粉絲團「技能競賽充電讚」、IG搜尋「worldskillstw」。
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值得一提的是，本屆年紀最小的選手郭亭妤年僅15歲，第一次參賽即在「電腦輔助立體製圖」職類中獲得銅牌，展現了年輕選手在技能培育中的潛力。
勞動部每2年舉辦全國身心障礙者技能競賽，並積極參加每4年1次的國際展能節職業技能競賽。第10屆國際展能節職業技能競賽已於2023年在法國梅斯舉辦完畢，我國共計獲得8金9銀3銅優異成績，總排名列第3名，顯見台灣的技能實力不容忽視。
勞動部將繼續推動技能人才的培訓和發展，期待2027年在芬蘭舉辦的第11屆國際展能節職業技能競賽能夠再次讓技能培育的成果大放異彩。
勞動部次長許傳盛致詞時表示，為增加身心障礙勞工就業機會，勞動部也推動僱用獎勵補助措施，針對僱用失業期間連續達30日以上之身心障礙者，並連續僱用滿30日以上，且符合相關規定的雇主，依受僱勞工人數及身分，每人每月發給雇主1萬3千元（按月計酬者）或每人每小時發給70元（非按月計酬者），最長以發給一年為限，以鼓勵並增加雇主僱用身心障礙者的意願。
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