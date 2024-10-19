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▲蔡逸帆（右）和搭檔陳君瑋一起走紅毯。（圖／艾迪昇傳播提供）

蔡逸帆與搭檔陳君瑋今年以原民台的《Lima幫幫忙-哈Law．有事嗎？！》入圍金鐘獎「生活風格節目主持人獎」，人生第一次入圍，她力邀老公和女兒一同走紅毯，雖然最後未能抱回獎項，但她透露：「家人是我最大的支柱，尤其老公是我心中的大樹、靠山，有他們在會有安心的感覺。」蔡逸帆為了紅毯，找來好友劉怡里營養師協助瘦身，每天只有早上攝取澱粉，中午則是清燙花椰菜、水煮蛋，晚上禁食搭配超慢跑，她甚至餓到搭機夢見被美食環繞，驚喜醒來發現嘴巴仍是一開一合咀嚼著，皇天不負苦心人，她最終從51公斤瘦到48公斤，來到生孩子前的體態。蔡逸帆和老公為了紅毯服裝煞費苦心，她前後試穿15套禮服，直到最後一天才找到心目中完美戰袍，對於這次參與金鐘盛會，雖然最後未能抱回獎座，但她表示仍然很開心自己的努力有被看見，希望透過這次機會，讓社會看到原住民族的努力，前幾天是她過世媽媽的生日，她特地到墓前和媽媽說說話，感性說道：「媽媽過世後，我在城市生活，就有點忘記自己原住民的身分，但冥冥之中一直感受到媽媽的力量，引領我找回身分，回到家族之中。」