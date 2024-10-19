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▲謝和弦和陳缃妮透露，婚禮是要辦給女兒看的。（圖／馬槽音樂提供）

▲謝和弦和陳缃妮在婚禮前都瘦了不少，謝和弦更透露自己之前很像NONO。（圖／馬槽音樂提供）

歌手謝和弦（阿扣）和二婚老婆陳緗妮（莉婭）2021年登記結婚，選在今（19）日於桃園歡宴會館補辦婚禮，大手筆砸下百萬席開20桌、懇辭賓客謝絕禮金。他們下午也搶先現身接受訪問，只見陳緗妮身穿桃心領白色婚紗，展現凹凸有致的性感身材，謝和弦一現身，也致敬上周蕭敬騰在世紀婚禮上告白Summer的橋段，在現場嗨喊「陳緗妮是我老婆了！」他們也透露，婚禮延了3年，整晚都沒有睡，前一天還去參加演出，直到婚宴前一秒才對完細節。謝和弦和陳缃妮今天補辦婚禮，提到準備婚禮難度，直言：「安排座位真的很難，感情好一起，正在吵架要分開。」他們也感謝藝人好友，包括玖壹壹、蕭淑慎、李芷婷等人都特別排出空檔來出席。至於為何懇辭禮金，謝和弦笑說：「不想要欠人情！這樣最簡單。」陳缃妮也稱讚：「沒關係，大方才是謝和弦！」他們也強調：「今晚婚禮氣氛一定要歡樂，不要哭哭啼啼，這麼開心的日子！要辦給女兒看！」謝和弦和陳缃妮也高調放閃，開心表示：「誓詞過程講不出太噁心的話，但我們籌備婚禮沒有吵過架！」謝和弦也透露，自己當爸爸之後情緒變得平穩，「我們從女兒出生就沒有吵過架，沒有躁鬱症發作過，定期吃藥，是慢性病維持控制，女兒是最好特效藥！」是否還會再拚下一胎，謝和弦回應：「等女兒大一點，再生第三胎。」現在二女兒每天黏在陳緗妮身上睡覺，大女兒則黏爸爸。陳缃妮被稱是「最忙的新娘」，看起來也比先前瘦了許多，她解釋：「都把大家邀來了，不能太沒誠意偷懶，瘦是因為正在帶小孩，目前還在喝母奶。」謝和弦也瘦了5公斤，自嘲笑說前陣子是幸福肥，要負責吃月子餐，就連女兒吐出來的食物，也要他幫忙吃掉，「前陣子很像NONO，為了發片努力！」