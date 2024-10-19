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▲鍾瑶這次雖然前面包緊緊，禮服後面卻大有玄機，露出大片性感美背，成為全場「嬌」點。（圖／NOWnews攝影中心）

▲孫可芳大開深V，被劉冠廷警告穿太露。（圖／NOWnews攝影中心）

第59屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮星光大道現場星光熠熠，孫可芳和鍾瑶（鍾瑤）同時以戲劇《何百芮的地獄毒白》雙雙入圍「最佳女配角獎」，兩人一同踏上紅毯，頓時成為全場「嬌」點，尤其鍾瑶的黑色透視禮服更是讓人看了血脈賁張，她也透露自己只有穿丁字褲加上胸貼，而一旁的孫可芳甚至才剛被老公劉冠廷警告穿得太露。鍾瑶這次雖然前面包緊緊，禮服後面卻大有玄機，露出大片性感美背，為了讓身材曲線好看，她透露自己有特別練屁股，「屁股很重要！」為呈現最完美狀態，她甚至只有穿丁字褲和胸貼，果真辣翻全場。孫可芳也表示，在走紅毯時看到大家的粉絲覺得很感動，目前她已經瘦了10公斤，希望能繼續瘦下去，在典禮上她會跟鍾瑶坐在一起，孫可芳以深V禮服現身紅毯，她也無奈爆料，老公劉冠廷本來對她的禮服沒什麼意見，但在走紅毯前站在她旁邊，卻突然覺得太裸露，讓大家都忍不住說劉冠廷太誇張，被問到夫妻倆沒有一起走紅毯，孫可芳也笑說：「怕會太閃！」昨（18）日胡宇威透露陳庭妮有留下吻痕，祝福他得獎；劉冠廷看到新聞，竟也對孫可芳喊話：「我要把妳的背咬爛！」讓她無奈回答：「隨便你啦。」夫妻倆的互動閃瞎在場所有人。