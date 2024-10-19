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▲近期 C/2023 A3「紫金山-阿特拉斯彗星」通過地球引發關注。（圖／日本國立天文台）

近期 C/2023 A3「紫金山-阿特拉斯彗星」通過地球引發關注，為2007年來最亮的一顆彗星，且數萬年內不再復返，在10月20日前彗星亮度預估都會在4等以上，民眾使用雙筒望遠鏡眺望西方天空都還能清楚看見，最佳觀賞期進入倒數，提醒民眾別錯過壯麗彗星。若是不方便到無光害的地方觀賞，天文館、桃園觀旅局的線上直播，讓民眾待在家就能追星。台北天文館研究組技士謝翔宇指出，2023年2月22日，ATLAS南非天文台通報發現了新的彗星，經過比對發現，和2023年1月9日由中國紫金山天文台所通報，但後來失蹤的目標是同一顆天體，因此這顆彗星的命名就以兩個發現者並列，正式名稱為C/2023 A3 。C/2023 A3是「長週期彗星」，軌道週期推估為8萬年，但這不代表此彗星每8萬年就會到訪地球附近一次；長週期的彗星軌道非常容易受到各種天體的重力影響，例如木星、土星等等大質量行星都有機會改變這些彗星的軌道。「紫金山-阿特拉斯彗星」日前已通過近地點，且亮度超越預期，並有長達20度以上的彗尾，且還出現「甩尾」畫面，在10月20日前都是觀賞壯麗彗星的好時機。桃園市觀光旅遊局表示，包括桃園永安漁港、許厝港濕地、豬鼻子沙灘等濱海地區，近期都能觀賞到彗星，且有不少人拍到「紫金山」甩尾的美照，甚至青埔地區民眾用手機就捕捉到彗星美景。不過實際上，彗星較難透過肉眼直接看到，還是建議到沒有光害的地方尋找，觀旅局建議，桃園北橫山區、巴陵地區及拉拉山腳下都是觀賞的好選擇。桃園觀旅局建議，拉拉山三龜戲水及上巴陵停車場為光害少的最佳觀星地點，目前已設置全視角可調整式4K鏡頭，提供即時影像讓民眾觀看，這幾天也都有追蹤到彗星的清楚畫面。而臺北市立天文館則將在今（19）日晚間6時起，派員赴高山以專業設備在「臺北天文館YT」頻道進行直播，明亮的「紫金山-阿特拉斯彗星」與源自哈雷彗星的獵戶座流星雨將可一同獵取入鏡！