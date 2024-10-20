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▲金園的排骨飯中的炸排骨，厚實又入味。（圖／取自金園排骨臉書）

▲店小二的排骨飯，炸排骨相當大塊，幾乎快把飯完全蓋住。（圖／記者葉盛耀攝）

▲東一排骨飯除了有好吃的排骨飯，餐廳氛圍有滿滿的如夜總會般的懷舊風是一大特色。（圖／記者葉盛耀攝）

對於小資族來說，一份炸排骨飯上有現炸的酥嫩排骨，加上白飯與多種小菜，每份僅100元出，價格實惠，是許多人解決一餐的方式。台北知名排骨飯連鎖店包含君悅排骨、梁社漢，但是最值得一提的是，台北還有許多排骨飯老店，像是萬年大樓內的「金園排骨飯」、「店小二」，還有復古風格的「東一排骨飯」，正巧這些營業超過50年的人氣老店，全都在西門商圈，其中的金園排骨，更是在Google評論上頭獲得4.5顆星高分。提到台北的排骨飯，有許多老店現在已結束營業，像是1950年創立的「武昌排骨大王(浙江好味道排骨大王)」，還有今（2024）年7月熄燈的金軒排骨飯，地點都在台北市西區一帶。事實上，根據研究，炸排骨在台灣最早的起源應該就是台北市西門町一帶，如今還保有許多老店，其中三家不僅多年屹立不搖，在Google評論上也都有4.2顆星以上的高分，包含金園排骨飯、店小二與東一排骨飯，通通都是排隊名店。Google評論上獲得高達4.5顆星，位在萬年大樓地下室，自1973年就開業。招牌的排骨飯140元，滷肉飯加上炸排骨與小菜。網友評論「排骨大塊厚實、高麗菜配菜也不錯」、「排骨超推，服務很好」、「排骨水嫩嫩的不柴不乾」，因為生意很好，許多人也提到可能會需要與別人併桌。地址：台北市萬華區西寧南路70號B1電話：02-2381-9797同樣位在萬年大樓地下室，人潮不若金園那樣多，但是正餐時間來同樣要排隊。每份排骨飯僅100元，現炸的排骨同樣酥嫩又夠味，網友的評論包含「排骨皮酥肉嫩又夠味，配菜份量十足」、「排骨味道不錯，雖比不上別人的厚實，但是CP質較優」、「排骨肉雖然沒有很厚，但是相當大塊且外皮是酥的」等。來此用餐時，也是經常要與他人併桌。除了排骨飯，菜色另外還有販售現煎的鍋貼與炒飯、燴飯等，同樣也很受歡迎。地址：台北市萬華區西寧南路70號B1電話：02-2381-6346Google評論上獲得高達4.2顆星，1971年發源於開封街巷內，前身是販賣傳統風味的「東一食品」小吃店。店內陳設主打懷舊風格，如夜總會、迪斯可般裝潢的用餐空間，佔地500坪。服務人員也清一色都是「大哥哥、大姊姊」，相當親切。排骨飯一份180元，同樣採裹粉下去炸，外酥內嫩且相當厚實，鹹甜中還帶點微微酒香，附三樣配菜與味噌湯，網友們對於排骨飯的評論為「有附小黃瓜，很解膩」、「排骨飯與雞腿飯應該都能滿足一般人的喜好，是小時候奶奶做菜的味道」、「排骨有一些厚度。軟硬適中不會難咬」、「排骨薄粉酥炸，肉質略帶咬勁，附上酸黃瓜與辣菜脯很解膩」等。除了排骨飯、雞腿飯，店內還有販售果汁、咖啡與冰淇淋等。地址：台北市中正區延平南路61號2樓電話：02-2381-1487