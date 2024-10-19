我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ 仁德醫專創創校五十七週年校慶19日登場，校慶典禮冠蓋雲集、嘉賓滿座。（圖／記者黃文德翻攝）

▲ 仁德醫專創創校五十七週年校慶，同時舉辦傑出校友頒發典禮及校友回娘家活動。（圖／記者黃文德翻攝）

仁德醫護管理專科學校創校57週年校慶今(19)日登場，校慶典禮冠蓋雲集、嘉賓滿座，運動會以「醫護魂」為主題，同時舉辦傑出校友頒發典禮及校友回娘家活動，表揚對社會貢獻，足為仁德之光，堪為學弟妹之學習典範的傑出校友。仁德醫專在榮譽董事長鍾智文、董事長鍾佳穎及校長黃柏翔的帶領下，積極配合教育部技職優先的教育政策，實施嚴管勤教，成效卓絕。校長黃柏翔表示，113年度護理師專技高考通過率近90%，高於全國45.73%；112年度陳采暄同學則榮登全國第二名。而復健科、醫檢科等均獲得優越考照率；視光學師/生國考，113年度國考考照率更是高於全國平均，其中孫尹洳同學在113年度國考榮登驗光師全國第五名暨驗光生第四名；張庭同學在113年度國考榮登驗光師全國第九名暨驗光生第七名。除了優異的國家考試成績之外，仁德醫專生命關懷事業科學生李翊萱在今年喪禮服務乙級技術士考試，以未滿弱冠之年，年僅19歲即考取此證照，堪稱全國最年輕領有乙證的送行者。校長黃柏翔指出，學校也積極推廣公費專班，建立產學合作，培育更多優秀醫療人才，共有大千醫院、員榮醫院、為恭醫院、恩主公醫院、彰化基督教醫院等九家成立護理公費專班，並提供優厚獎學金，培育護理專業人才獎助學金合作計畫，卓著成效深得社會、家長，學子一致肯定與支持，使得仁德醫專在世紀少子女化的驚滔駭浪中，絲毫不受影響。榮譽董事長鍾智文也細數仁德醫專由早年的藥劑學校，改制為醫護專科學校57年來的教育成效，不但培育了無數具有生、老、病、死專業的醫護人才，校友開枝散葉全台各地更高達20萬人之多，在校生也有6,700人。鍾智文指出，57週年校慶校友們紛紛從全國各地，薈萃在仁德醫專的飛耀運動場，共享這場半世紀以來仁德醫專成長的榮耀與喜悅，同時懷抱「既以為人己愈有，既以與人己愈多」的熱情與一起照顧學弟妹的心，為守護仁德學弟妹們的健康與快樂學習，共襄盛舉加入贊助行列，紛紛慷慨挹注，讓57週年的校慶，更增添人文色彩與溫馨關懷。鍾智文指出，仁德醫專在校長黃柏翔卓越領導下，已紮下深厚之根基，不僅有優良之校風、優越之辦學績效，在「選技職、唸仁德、考證照、強英文、好好唸、有前途」之理念下，期許再造仁德醫專顛峰之盛業，瓜瓞綿綿，賡迭永續。