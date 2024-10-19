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▲隊伍分為屏東縣代表隊及綻放、驕仔、民俗體育、藝文、競技、共融及青春活力等8個梯隊。（圖／屏東縣府提供）

▲遊行隊伍從仁愛路出發，沿公園路行進至屏東演武場，並進行定點表演。（圖／屏東縣府提供）

為2024年全民運動會揭開序幕。來自全縣的27個團體、上千名參與者在縣長周春米與「綻放」主題曲創作人潮州土狗的帶領下，集體跳起全民運主題曲「綻放」，並展開街頭遊行，展現屏東人的熱情與活力。屏東縣自今年1月起推出「每月一運動」系列活動，隨著吉祥物「驕仔」全台巡迴宣傳，全民運的熱潮已逐漸席捲全國22縣市。今日綻放榮光2024全民運在屏東遊行嘉年華掀起活動的高潮。周春米特別為屏東代表隊授旗，並表示，今年全民運共設33項競賽，為歷年最多，預計吸引13,000多名選手與隊職員參賽。屏東縣代表隊將參與28個項目，總計851名隊職員，當中競速溜冰、國術、太極拳及籐球項目最具奪牌潛力。此次嘉年華共有18組表演團體及9組遊行隊伍參與，齊聚屏東縣立體育館前廣場，隊伍依序分為屏東縣代表隊及綻放、驕仔、民俗體育、藝文、競技、共融及青春活力等8個梯隊。潮州土狗與周春米共同帶領現場數千人隨著全民運主題曲「綻放」熱舞，氣氛沸騰。遊行隊伍隨後從仁愛路出發，沿公園路行進至屏東演武場，並進行定點表演。表演內容涵蓋南榮國中管樂隊、街舞、花式跳繩、太鼓、舞龍等，呈現多元族群文化，將現場氛圍推至最高潮。