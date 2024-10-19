我是廣告 請繼續往下閱讀

統一獅本土王牌古林睿煬今（19）日在台灣大賽G1擔綱先發，但因背部肌肉緊繃僅丟3局提前退場，目前球團已經安排就醫檢查後，是否能在後續比賽中再度登板仍需觀察。統一獅總教練林岳平賽後說明，這是大賽最難掌握的變數之一，球隊將密切關注古林的恢復情況。古林在此戰前3局表現亮眼，僅被擊出2支安打無失分，並送出3次三振。餅總提到，2局面對兄弟重砲曾頌恩時，就看出古林身體不對勁，「連續投出154、155公里直球後，變化球離好球帶有偏差，感覺不像他近期的狀態，看起來他想要全力對決，但也因為這樣加速肌肉緊繃。」林岳平表示，古林在3局結束後已經反映身體不適，自認無法再投下去，為了保險起見，決定讓他先行退場。餅總強調：「現在我們只能先看他的恢復狀況，再決定接下來的登板安排。」目前球團已經安排古林睿煬進行超音波檢查，確認肌肉是否有受傷的情況，林岳平表示：「後續也出現一些警訊 ，這都是大賽最難掌握的一環。」在古林退場後，統一獅牛棚投手高塩將樹緊急上陣接替，獅隊一共動員6名牛棚投手，其中保送是失分的主因，導致6局下被灌進7分大局，林岳平表示：「後援表現最不好的點在於保送，特別是單局出現4次保送，再加上接連的安打，這是造成大局失分的最大因素。」