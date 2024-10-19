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▲統一獅先發洋投勝騎士是聯盟勝投王，台灣大賽G2肩負幫助獅隊扳平戰局的重任。（圖／記者葉政勳攝）

中職台灣大賽上演史上第七次的「獅象爭霸」，中信兄弟在G1克服3分落後，靠著6局7分大局一波帶走，以10：4逆轉擊敗統一獅，率先搶下第一勝。明（20）日台灣大賽G2繼續在台北大巨蛋進行，獅象兩隊於賽後公布先發投手，由兄弟猛登對決統一勝騎士。中信兄弟推出猛登先發，今年25場出賽，投出10勝3敗、防禦率2.86；本季對統一獅5場拿下1勝1敗，防禦率3.06，在32.1局投球中，每局被上壘率為1.02、被敲出19支安打，其中包括2發全壘打。今年例行賽勝騎士先發26場，繳出14勝5敗、防禦率2.49佳績，包攬中職勝投、三振王。本季勝騎士對戰兄弟7場，在47局投球中被敲出29安，包括3發全壘打，對戰成績為4勝1敗，防禦率僅1.53。兄弟力求在大巨蛋主場取得2連勝，獅隊則力拚扳平戰局，不過首戰獅隊因古林睿煬傷退提前啟動牛棚，對後續戰局是否有影響？獅隊教頭林岳平表示：「影響是還好，但後援表現不好在於保送過多，且都出現在後段棒次，是大量失分的主因。」