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▲▼楊謹華以《不良執念清除師》獲得金鐘獎「戲劇節目女配角獎」。（圖／記者李政龍攝、NOWnews製圖）

楊謹華以《不良執念清除師》拿下第59屆金鐘獎的戲劇節目女配角獎，摃龜7次的她終於走上舞台，她在台上一度泣不成聲，楊謹華在後台開心大喊：「爽！」也分享每次摃龜，最捨不得的就是想安慰她的朋友們，但這次不用了。楊謹華終於不負眾望拿下金鐘女配，她在後台拍照、訪問，都沒有被催時間快到，大家都讓她暢所欲言，楊謹華先是說，「剛剛很不真實，很像在演戲的感覺，畢竟真的等了有一段時間，我每次入圍都會寫感言，希望可以站上去，唯一這次我沒準備。」她補充感謝家人，總是無條件支持她，「每次只要拍起戲就是瘋子，進入那個狀態，他們很包容我，我很幸運，這輩子最幸運就是做演員。」楊謹華也說，每次沒得獎，「我最捨不得的是關心我的朋友，很想安慰我的眼神，今天不用了，你們都是開心的對著我笑，爽！」楊謹華也說老公在她妝髮的時候有在現場，本來有邀請老公到現場，但老公選擇在家，楊謹華自嘲，「可能他每次來現場都備受打擊吧！」她在台上愣住10秒才走上台，因為一直不敢相信是自己，「下台他們有給我那個信封，我還是再確定一下，裡面是我名字嗎！」講到這邊她突然大叫，「啊！我忘記謝謝評審啦！謝謝評審給我機會，讓我有從台上看下去的風景。」