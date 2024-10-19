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▲統一獅先發投手古林睿煬只投3局就因為背部緊繃退場休息。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.10.19）

平野惠一賽後擔憂古林睿煬傷勢！台灣大賽G1今（19）日在台北大巨蛋開打，統一7-ELEVEn獅本土強投古林睿煬，先發只投3局後就因傷退場，讓中信兄弟打線在比賽後半段爆發，3局內猛灌9分，以10：4逆轉奪勝。兄弟先發德保拉，本場首局就出現各種狀況，包含守備失誤以及觸身球送分，首局就丟掉3分。對於當下是否有考慮換投，總教練平野惠一表示：「並指出好的投手的條件，應該是能夠拿下勝利，德保拉雖然首局失掉3分，但是後續有所回穩，而且壓制對方攻勢並拿下勝利。談到4局下後的打線反攻，