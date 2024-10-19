平野惠一賽後擔憂古林睿煬傷勢！台灣大賽G1今（19）日在台北大巨蛋開打，統一7-ELEVEn獅本土強投古林睿煬，先發只投3局後就因傷退場，讓中信兄弟打線在比賽後半段爆發，3局內猛灌9分，以10：4逆轉奪勝。對此，總教練平野惠一坦言，是在古林睿煬退場後打線才比較有表現，但也表示：「很擔心古林的狀況。」
首局沒考慮換投 表態擔心古林
兄弟先發德保拉，本場首局就出現各種狀況，包含守備失誤以及觸身球送分，首局就丟掉3分。對於當下是否有考慮換投，總教練平野惠一表示：「沒有，與其說他第1局掉3分，不如說對方進攻做很好，相信下次對戰，可以有更好的策略去應對。」
並指出好的投手的條件，應該是能夠拿下勝利，德保拉雖然首局失掉3分，但是後續有所回穩，而且壓制對方攻勢並拿下勝利。
談到4局下後的打線反攻，平野惠一坦言是在古林睿煬退場後，打線才比較有找回火力，但他也暖心說道：「很擔心古林的狀況。」展現貼心一面。
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兄弟先發德保拉，本場首局就出現各種狀況，包含守備失誤以及觸身球送分，首局就丟掉3分。對於當下是否有考慮換投，總教練平野惠一表示：「沒有，與其說他第1局掉3分，不如說對方進攻做很好，相信下次對戰，可以有更好的策略去應對。」
並指出好的投手的條件，應該是能夠拿下勝利，德保拉雖然首局失掉3分，但是後續有所回穩，而且壓制對方攻勢並拿下勝利。
談到4局下後的打線反攻，平野惠一坦言是在古林睿煬退場後，打線才比較有找回火力，但他也暖心說道：「很擔心古林的狀況。」展現貼心一面。