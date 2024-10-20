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▲「國民阿嬤」陳淑芳（中）的演技獲得金馬獎等電影獎項的肯定，卻從來沒有拿過金鐘獎，已經5次摃龜。（圖／世界民族電影節提供）

▲莫子儀雖然得過一座金鐘獎，卻不是演技獎，而是編劇獎，入圍過3次男主角、3次男配角都摃龜。（圖／摘自FB）

才剛結束的第59屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮上，曾7度摃龜的楊謹華終於終結悲情，以《不良執念清除師》成為「戲劇節目女配角獎」得主，一路哭花臉上台的神情，令台下和電視機前的觀眾都為之動容。在她從金鐘獎「入圍最多次卻未獲獎的演員」位置退下後，誰接棒成了新的苦主？昔日的當家小生寇世勳和「國民阿嬤」陳淑芳，都是5度獲提名都落空，成為目前紀錄保持人。曾經在中視是收視保證當家小生的寇世勳，性格卻不脂粉味的形象，極受女性觀眾喜愛。他從1984年的第19屆金鐘獎就以《金獎劇場－西風的話》入圍最佳男演員，當時還是長篇連續劇、中篇單元劇、短篇特別劇都放在一起競爭，且沒有分主角或是配角的年代，他不幸敗給《華視劇展－兩種結尾》的常楓，開啟了連續4屆入圍最佳男演員都摃龜的悲情命運。他後來又以《昨夜星辰》敗給台視《秋潮向晚天》林在培、《一剪梅》敗給華視《頂好劇場－秋月春風》常楓、《家和萬事興》敗給華視《幾度夕陽紅》勾峰，接著間隔兩年距今最後一次與金鐘獎結緣，憑著《貂蟬》第5度入圍，敗給同台另一位入圍者《中視劇場－大地有愛系列「最後的馨香」》孟元。寇世勳在接下來的35年都沒有再得到金鐘獎的提名，想要打破至今未獲獎的紀錄，得趕快抓緊時間。令人詫異的是，想像中早就該是不止一座金鐘獎得主的陳淑芳，竟然到現在都還沒有在金鐘獎上勝出，她曾經2度角逐女主角、3度入圍女配角，都沒成為得獎者，直到2020年在金馬獎寫下光輝紀錄，才終於達成零的突破。至今她所獲的獎項都是由於大銀幕的表演，在電視劇的演技還在等待評審青睞，也是相當罕見的「電影獎老來俏，電視獎還在等」的奇葩。更為奇特的是和陳淑芳一起因為《親愛的房客》獲金馬獎的莫子儀，他在金鐘獎的演技類提名已經6度摃龜，3次男主角，3次男配角，可是其中《台北歌手》也讓他和導演樓一安一起入圍「戲劇節目編劇獎」，最後是他們獲獎，所以他已經是金鐘獎得主，卻不是以演技受到肯定，而是對劇本的貢獻。