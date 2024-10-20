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▲4人曾同框製作新春料理。（鄭元暢官方專屬頻道Joseph Chengs Official Channel YouTube）

▲幾人打鬧的畫面，如今被網友起底，也直呼鄭元暢根本是「預言家」。（鄭元暢官方專屬頻道Joseph Chengs Official Channel YouTube）

▲楊謹華過去入圍7次金鐘獎，其中不乏女主角獎，如今第8次入圍終於獲得戲劇節目女配角獎。（三立提供）

▲鄭元暢出道21年從未入圍，沒想到這次首度入圍就抱回最佳男配。（圖／三立提供）

為期兩天的第59屆金鐘獎頒獎典禮，在昨（19）日迎來戲劇類開獎環節，獎落誰家一直是網友們熱烈討論的問題，如今結果一一公布，「戲劇節目最佳男主角、女主角」由吳慷仁、許瑋甯拿下視帝、視后；「戲劇節目最佳男主角、女配角」由鄭元暢、楊謹華奪得，就有網友起底3年前鄭元暢在YouTube上發布的影片，發現今天奪下4大獎項的幾人曾經同框，慶祝2021年的春節，讓網友十分訝異：「今年2024這四位全得獎！太強！」好客的鄭元暢過去就喜歡邀請過許多圈內好友一同拍片，而他3年前也曾拍攝過一支主題為「有點茫的新春廚房」的影片，邀請了好友許瑋甯、吳慷仁、楊謹華一同做菜，幾人一邊討論菜單，一邊吐槽對方，還特地dress code，穿上紅色系衣物，整個畫面新年感滿滿，當時幾人的互動頗受粉絲喜愛，還有許多網友敲碗要4人再度合體拍片，而在戲劇圈內打滾多年的4人，在今天稍早的金鐘獎戲劇類頒獎典禮上，竟如同巧合般全部獲獎。「金鐘獎」一詞成為近日網路上的關鍵字，而昨晚的頒獎典禮更是吸引了5萬多名網友觀看直播，最終得獎人全數出爐，就有網友起底了鄭元暢3年前的這支影片，更感動表示：「4個好朋友同晚一起獲獎，就像情誼一樣可遇不可求！」而該影片下方也湧入不少新留言，粉絲們十分訝異，直呼緣分非常神奇：「2024四位都得金鐘好猛」、「因為金鐘獎想到這集」、「今天四個人都得獎了」、「含金量最高的一集節目」、「金鐘59組合，我又來看了！」值得一提的是，鄭元暢這次是出道21年以來首度入圍金鐘，沒想到就獲頒最佳男配角，也讓他感慨直言，從台下走到台上只要短短20幾秒，「我走了21年，慢慢地也終於走上來了。」而楊謹華則是梅開8度，前前後後入圍金鐘最佳女主角、女配角共7次，終於在昨天獲得最佳女配角，讓她在台上飆淚，直呼：「原來頒獎台上的風景是這樣。」讓粉絲也跟著淚崩。