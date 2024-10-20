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在擊斃巴勒斯坦激進組織哈馬斯（Hamas）領導人、哈馬斯政治局主席辛瓦（Yahya Sinwar）之後，以色列攻勢不斷，19日對加薩地區北部的多次空襲，導致至少73名巴勒斯坦人喪命，其中包括多名婦女和兒童。有消息傳出，以色列在加薩空投傳單，承諾任何放下武器並協助人質返以的人都可以自由通行。根據路透社報導，據醫療人員和哈馬斯媒體消息，以色列18日對加薩地區北部的貝特拉希亞鎮（Beit Lahiya）進行多次空襲，導致至少73名巴勒斯坦人喪命，其中包括多名婦女和兒童。加薩衛生部官員阿巴斯（Medhat Abbas）表示，這次空襲造成數十人受傷和失蹤。有醫療人員指出，空襲目標是一棟多層建築，附近的幾棟房屋也受到影響而損壞。一名以色列官員表示，以色列軍方正在核實來自加薩北部空襲的傷亡報告。他補充稱，初步檢查顯示哈馬斯媒體辦公室的數據被誇大，與以色列軍方掌握的訊息不符。巴勒斯坦衛生官員指出，救援行動因通訊和網絡服務中斷而受阻，目前狀況已持續到第二天。在當天稍早，加薩衛生部表示，以色列軍事空襲在加薩地區共造成35名巴勒斯坦人喪命。當地居民和醫療人員表示，以色列軍隊加強了對加薩地區最大難民營之一的賈巴利亞（Jabalia）的圍困，並派坦克包圍了附近的貝特拉希亞鎮以及貝哈努鎮（Beit Hanun），並發出了撤離命令。以色列官員表示，撤離命令是為了將哈馬斯戰士與平民分離，並否認任何有關清除賈巴利亞或其他北部地區平民的計劃。以色列在19日稍早，在加薩南部甘尤尼斯地區空投印有遭擊斃的哈馬斯領導人辛瓦照片的傳單，上面還寫著「哈馬斯將不再統治加薩」，對加薩巴勒斯坦人進行宣傳戰。傳單上引述了以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）17日的談話，內容以阿拉伯語寫道「辛瓦毀了你們的生活，他躲藏在地道裡，並在倉皇逃離時被殲滅。放下你的武器，交還人質，就可以離開，從此平靜生活。」據以色列統計，辛瓦策劃去年對以色列進行襲擊，共造成約1200人死亡，另有253人被劫持回加薩作為人質。以色列隨後發動戰爭重創加薩。據加薩衛生部統計，自以色列對哈馬斯開戰以來，死於戰爭的巴勒斯坦人迄今已超過4萬2500人，另有約1萬名埋於瓦礫堆下而未能宣告死亡者。