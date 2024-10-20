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大谷翔平在MLB國聯冠軍戰G5的跑壘問題遭到洛杉磯道奇隊總教練Dave Roberts的嚴厲批評，賽後也被各家媒體給報導。作為對手，紐約媒體照理來說，應該是看熱鬧不嫌事大，然而這一次Roberts震怒的反應，連《紐約郵報》都感到訝異，因為這樣的情況相當少見。這件事發生在第一局，第一棒的大谷翔平頷Mookie Betts都敲出安打攻佔二三壘，接著Teoscar Hernandez打成游擊方向滾地球，在二游沒有趨前的情況下，大谷本有機會衝回本壘，但他卻沒有選擇跑。對於此一決定，美國《FOX SPORTS》質疑道：「為什麼他不進壘？」之後道奇隊被連抓兩個出局數，沒有得分，雙方士氣也發生消長。之後知名記者Ken Rosenthal也立即就大谷的跑壘決定向道奇隊Roberts進行詢問。Roberts教練當時回答說：「我也不懂，球打到了場中間，我認為他（大谷）當下停止了思考並僵住了，士氣因此倒向了對方那邊，希望我們能夠挺住。」之後他又在賽後記者會上抱怨， 「翔平必須進壘，但他似乎完全沒移動，這沒有任何藉口。對手（大都會）擺脫了困境並獲得了動力。，我們本可以取得1：0領先。」賽後對於這一回合的討論和報導非常多，但作為洛杉磯的宿敵、紐約當地媒體《紐約郵報》也對Roberts對球員進行如此嚴厲的批評感到驚訝。「Dave Roberts似乎對大谷當下『腦筋當機』感到不滿，第一局二三壘有人、無人出局，看起來他們能輕鬆取得領先，當道奇隊的日籍球星當下卻愣住了，該跑的時候我沒有跑，導致沒有得分。」《紐約郵報》如此寫道，也點出「Roberts在第3局上半被問及此事，他非常誠實地表達了自己的感受。」