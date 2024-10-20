根據美媒《曼菲斯日報》稍早最新消息，曼菲斯灰熊日籍控衛河村勇輝，稍早確定正式與灰熊隊簽下一份雙向合約，成功卡位球隊名單，而簽下這份合約也使得河村在新賽季，能夠替灰熊與其發展聯盟球隊效力，也成為日本史上第4名與NBA球隊簽下雙向合約的球員。河村身高僅有172公分，儘管許多專家不看好他能夠留在這個舞台，但透過自己在季前熱身賽的表現，也總算是盼到機會，可說是相當勵志。
河村勇輝與灰熊簽雙向約 日籍球員史上第4人
河村勇輝休賽季放棄一億日圓年薪，選擇赴美挑戰NBA殿堂，並與灰熊隊先簽下Exhibit 10合約，而河村在季前熱身賽場均上場15分鐘，能夠貢獻3.4分、4.2助攻，其中個人助攻數達21次，高居球隊第一，在場上的視野與傳球能力可說是相當出色，不俗表現也讓灰熊最終決定，與他簽下雙向合約。
將成NBA最矮球員 河村有望續寫驚奇
而美媒《ESPN》則指出，身高僅172公分的河村勇輝，將成為現役NBA的最矮球員，同時也是自1976年NBA以來，第9位身高僅有5尺8吋的球員。他也將成為自田臥勇太、渡邊雄太、八村壘之後，第4位闖進NBA舞台的日本球員，新賽季例行賽相當有機會能夠看到河村的身影。
而灰熊隊隊友「聰明哥」Marcus Smart，稍早談到河村時表示：「河村勇輝為比賽帶來了一些你很難效仿的獨特東西，他利用了自己擁有的所有技能，在場上成功發揮自己的優勢。」
灰熊一哥Ja Morant稍早在熱身賽賽後後也談到了河村，他說：「我覺得河村總是在擔任主角，他似乎是擁有那種光環，所以之後請繼續為我的搭檔加油。」
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河村勇輝休賽季放棄一億日圓年薪，選擇赴美挑戰NBA殿堂，並與灰熊隊先簽下Exhibit 10合約，而河村在季前熱身賽場均上場15分鐘，能夠貢獻3.4分、4.2助攻，其中個人助攻數達21次，高居球隊第一，在場上的視野與傳球能力可說是相當出色，不俗表現也讓灰熊最終決定，與他簽下雙向合約。
將成NBA最矮球員 河村有望續寫驚奇
而美媒《ESPN》則指出，身高僅172公分的河村勇輝，將成為現役NBA的最矮球員，同時也是自1976年NBA以來，第9位身高僅有5尺8吋的球員。他也將成為自田臥勇太、渡邊雄太、八村壘之後，第4位闖進NBA舞台的日本球員，新賽季例行賽相當有機會能夠看到河村的身影。
而灰熊隊隊友「聰明哥」Marcus Smart，稍早談到河村時表示：「河村勇輝為比賽帶來了一些你很難效仿的獨特東西，他利用了自己擁有的所有技能，在場上成功發揮自己的優勢。」
灰熊一哥Ja Morant稍早在熱身賽賽後後也談到了河村，他說：「我覺得河村總是在擔任主角，他似乎是擁有那種光環，所以之後請繼續為我的搭檔加油。」