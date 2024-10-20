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根據美媒《曼菲斯日報》稍早最新消息，，而簽下這份合約也使得河村在新賽季，能夠替灰熊與其發展聯盟球隊效力，也成為日本史上第4名與NBA球隊簽下雙向合約的球員。河村身高僅有172公分，儘管許多專家不看好他能夠留在這個舞台，但透過自己在季前熱身賽的表現，也總算是盼到機會，可說是相當勵志。河村勇輝休賽季放棄一億日圓年薪，選擇赴美挑戰NBA殿堂，並與灰熊隊先簽下Exhibit 10合約，而河村在季前熱身賽場均上場15分鐘，能夠貢獻3.4分、4.2助攻，，不俗表現也讓灰熊最終決定，與他簽下雙向合約。而美媒《ESPN》則指出，身高僅172公分的河村勇輝，將成為現役NBA的最矮球員，同時也是自1976年NBA以來，第9位身高僅有5尺8吋的球員。，新賽季例行賽相當有機會能夠看到河村的身影。而灰熊隊隊友「聰明哥」Marcus Smart，稍早談到河村時表示：「河村勇輝為比賽帶來了一些你很難效仿的獨特東西，灰熊一哥Ja Morant稍早在熱身賽賽後後也談到了河村，他說：「，所以之後請繼續為我的搭檔加油。」