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西班牙籍男子奧納徳涉案19日被強制驅逐出境，但因國際通緝犯身分遭新加坡拒絕入境並遣返回台，移民署表示，奧納德為禁止入國對象，等待期間除安排照護並協調遣送事宜。奧納徳（Salvador Alejandro Llinas Onate）在義大利涉犯汽車租售詐騙案，藏身台灣數年，為國際刑警組織紅色通報對象，19日被強制驅逐出境，移民署今天表示，奧納徳因為是國際刑警組織通報的對象，遭新加坡拒絕入境，並在今天清晨遣返回台。對於媒體詢問後續處理方式。移民署說，奧納德為禁止入國對象，抵達台灣後，移民署國境事務大隊依規定禁止入國，並協調安排遣送，在等待遣返期間，將依法安排照護奧納德，目前正積極聯繫同意轉機的國家。奧納徳在義大利涉犯汽車租售詐騙案，藏身台灣數年，為國際刑警組織紅色通報對象。移民署13日晚間通知他到案說明後，依違反入出國及移民法規定要求限期離境，但奧納德認為相關處分有違誤，向台北高等行政法院聲請提審，北高行認定移民署執行程序有瑕疵，裁定釋放。不過，奧納德19日凌晨已搭機離境。移民署19日晚間指出，此案是依據入出國及移民法規定，於18日召開強制驅逐出國案件審查會，經與會專家學者討論後，認為奧納德有危害台灣利益、公共安全或公共秩序之虞，決議將奧納德強制驅逐出境。另外，奧納德已遭台灣列為禁止入境管制對象，若他搭機赴台，將依移民法禁止入境。