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美國職棒大聯盟國聯冠軍戰G5，洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平昨日出現消息跑壘的情況，引起外界爭議。今（20）日道奇主帥Dave Roberts在受訪時透露前者已經和跑壘教練進行了更多溝通，相信這樣的情況「不會再發生了」。G5首局，擔任第一棒的大谷翔平和Mookie Betts都敲出安打，兩人攻佔二三壘，接著Teoscar Hernandez打成中間方向滾地球，在二游沒有趨前的情況下，大谷本有機會衝回本壘，但他卻沒有選擇跑。道奇隊總教練Dave Roberts賽後罕見對他的跑壘做出批評，引發關注。昨天大谷賽後直接離開了球場，並沒有留下來回答記者的問題。根據《Dodger Blue》報導，Roberts 表示，大谷翔平已經和Dino Ebel 教練就這個跑壘錯誤進行了交談，他也不知道兩人舉體到底談了些什麼，但指出：「這不會再發生了。」道奇隊將在明天和大都會進行關鍵一戰，不過球隊目前有一些傷兵問題，Gavin Lux已經確定無法出賽。至於Freddie Freeman的情況，教練團還在觀察，Dave Roberts)表示如果Freeman在身體上或精神上沒有做好準備，自己不會犧牲他的健康安排其上場。至於投手方面，Roberts稱這會是一場投手車輪戰，「這將是一場牛棚戰，類似於我們在第二場比賽中所做的那樣，我希望能打出更好的執行力，目前還不確定球隊會如何安排球員的使用方式。」