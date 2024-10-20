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美國總統大選邁入倒數，近來美國前總統、共和黨總統候選人川普表示，如果中國對台灣採取軍事行動，他將對實施額外關稅制裁，最高加徵200%。從近期的民調結果來看，川普重返白宮的機會逐漸增加，而他計劃若是當選，將對大部分進口美國的商品徵收高達20%的關稅。有分析師表示，這可能對美股標普500指數的股票產生重大影響，其中非必需性消費品、工業、科技和醫療保健等類股恐將受到更大的衝擊。巴克萊分析師估計，若是川普成功入主白宮，將對所有進口商品徵收10%的關稅，並對來自中國的商品徵收60%的關稅，將使標普500指數的每股收益在2025年減少3.2%。若是美國的貿易夥伴實施報復性關稅，則在減少1.5%。巴克萊股票分析師克里希納（Venu Krishna）在報告中表示，「儘管提議的新關稅落實，對於企業收益的直接負面影響有限。但由於成本通膨衍生的次級效應將對企業盈餘構成一股影響遞增的逆風，造成進一步傷害。」克里希納補充稱，非必需性消費品、工業、科技和醫療保健等類股最容易受到影響，「因為它們對全球供應鏈有著強烈的依賴」。不過此時民調和賭盤顯示，川普的支持率似乎正在上升。阿布羅斯集團（Arbroath Group）創始人兼執行合夥人斯馬特（Christopher Smart）認為，投資者可能並不認真對待川普的關稅威脅，這可能是市場未能對川普勝選的前景做出更大反應的原因。斯馬特推測，市場認為川普「可能不會實施他在競選過程中威脅的一半以上的關稅」，相反的，隨著時間的推移，這將作為與中國、歐洲和墨西哥進行談判的一部分，不會在2026年前對企業收益產生重大影響。