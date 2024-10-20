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▲美國職棒大聯盟國聯冠軍戰G5，洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平昨日出現消息跑壘的情況，引起外界爭議。今（20）日道奇主帥Dave Roberts在受訪時透露前者已經和跑壘教練進行了更多溝通，相信這樣的情況「不會再發生了」。（圖／美聯社／達志影像）

MLB美國職棒國聯冠軍系列賽G5，洛杉磯道奇昨（19）日在客場以6：12大比分不敵紐約大都會，系列賽被扳成了2：3。系列賽G6、G7（如有需要）將回到道奇主場舉行，而G6道奇也確定將以牛棚車輪戰的方式應戰，稍早在賽前記者會上道奇主帥Dave Roberts也被問到，道奇隊總教練Dave Roberts稍早談到明日的系列賽G6時說到，「，這與我們過去在系列賽G2時所做的類似，但我希望我們能夠執行得更好。」而當被問到道奇是否會在G6投入一切，或者是為了有可能的G7而有所保留時，Roberts則回答說：「現場也有媒體問到，近期正在繼續個人的投球練習，以準備重返投手丘的日籍二刀流球星大谷翔平，是否會在關鍵的系列賽G6或G7中上場。Roberts說：「」引來現場一陣笑聲。道奇隊將在明日在主場和大都會隊進行關鍵一戰，若能順利贏球，就能夠闖進到世界大賽，不至於明星一壘手「自由人」Freddie Freeman的傷勢狀況，道奇教練團則還在觀察，Dave Roberts也表示，