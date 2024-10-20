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美國職棒大聯盟國聯冠軍戰G5，洛杉磯道奇隊的日籍球星大谷翔平因跑壘失誤引發討論。道奇隊在該場比賽中未能把握先機，最終導致比賽失利。對於大谷的這次跑壘失誤，不僅總教練Dave Roberts罕見說重話，直言「腦袋秀逗」，前日本職棒球星井口資仁也在TBS電視台節目上談論此事，直言這是應該被喝斥的跑壘失誤。首局上大谷翔平擊出右外野安打，隨後Mookie Betts敲出右外野二壘安打，讓道奇隊形成無人出局、二三壘有人的絕佳進攻機會。然而，在Teoscar Hernandez擊出游擊滾地球後，三壘的大谷選擇停留在三壘，並未衝向本壘，錯過了得分的機會。這次跑壘判斷引發了外界的關注。道奇總教練Dave Roberts賽後表示：「那是一個滾向二游之間的球，大谷翔平應該要衝本壘才對，但他卻停在三壘，這是無法辯解的。」針對這次跑壘失誤，井口資仁在今日「Sunday Morning」節目中直言：「昨天大谷翔平的跑壘該被斥責！」他進一步解釋大谷跑壘失誤的原因，當時大谷第一時間向後退了一步，因此錯過了最佳起跑時機，導致道奇未能在該局攻下分數。大谷翔平今年轉戰道奇隊表現出色，專注於打擊工作，以59次盜壘成功，打破傳奇前輩鈴木一朗所保持的日本選手單季最多盜壘紀錄，大谷憑藉強大的打擊實力和優異的跑壘速度和判斷，對球隊帶來極大貢獻，只是這次跑壘失誤引發外界了討論，井口資仁認為，當時大都會內野並未採取趨前守備，因此道奇確實就有機會先馳得點。