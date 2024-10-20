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▲洋基靠著當家重砲Juan Soto一棒敲出三分砲奠定勝基，終場就率領球隊以5：2擊敗守護者，順利闖進到世界大賽。（圖／美聯社／達志影像）

MLB美國職棒美聯冠軍系列賽G5，克里夫蘭守護者今（20）日續在主場迎戰紐約洋基，賽前條紋軍團已取得3：1的聽牌優勢，只要再搶下1勝就能夠前進到世界大賽。而本場比賽雙方一路鏖戰至延長賽，，系列賽4：1晉級，順利收下世界大賽的門票，也是隊史第41次在美聯封王。本場比賽主場坐陣的。洋基此戰在首局就有得分機會，開路先鋒Gleyber Torres率先敲出安打上壘，隨後Juan Soto敲出中右外野方向空檔的二壘安打，Torres想趁機跑回本壘卻遭到觸殺出局，洋基首局無功而返。守護者隊在2局下發動攻勢，1出局後Josh Naylor敲安上壘，，取得1：0領先。5局下他們再靠著開路先鋒Steven Kwan敲出帶有打點安打，5局打完守護者在主場握有2：0的領先優勢。比賽來到6局上半，條紋軍團總算有所回應，Gleyber Torres、Juan Soto安打上壘後，雖然下一棒的Aaron Judge敲出雙殺打，但輪到手感火燙的Giancarlo Stanton打擊時，他則是鎖定一顆失投的83英里滑球，一棒將球扛出左外野大牆，季後續雙方一路鏖戰至延長賽第10局，這時候守護者隊換上Hunter Gaddis登板後援，2出局後輪到Juan Soto打擊，當時場上為一二壘有人情況，，直接把比賽定調，終場洋基就以5：2擊敗守護者，系列賽正式以4勝1敗的成績勝出，在美聯正式封王。