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民進黨台北市議員陳賢蔚日前質疑遠雄集團將台北大巨蛋的VIP包廂當成「私人招待所」，租借場地的活動主辦單位只能拿到2間包廂，恐將影響未來棒球12強賽、違反與世界棒壘球總會的約定。陳賢蔚今（20）日受訪時強調，如果蔣萬安市府跟北市體育局不對遠雄硬起來，「我今年一定會把體育局預算統統砍掉」。前陣子遠雄集團被質疑把大巨蛋的包廂當成私人招待所，即將到來的台北大巨蛋周杰倫演唱會、棒球12強賽等活動，都面臨主辦單位恐怕只有2間VIP包廂可供運用的問題。對此，北市府批評遠雄不顧社會責任，遠雄則反轟市府違反契約精神。民進黨北市議員陳賢蔚今在葫蘆寺受訪指出，無論是北市體育局還是遠雄集團都圍繞在經營權跟監督權的問題，根本就是本末倒置。陳賢蔚強調，大巨蛋是因為有活動，包廂才會有價值，因此活動權益不可以置之不顧，必須尊重主辦單位、回歸主辦配置。他認為遠雄的態度就像「土皇帝」，你要就來、不要就走，「我覺得這是非常跋扈的行為」。陳賢蔚強調，棒球12強賽即將到來，但中華棒協受限於遠雄僅願提供2間包廂，「已經是違反與世界棒壘球總會的約定，快要造成國際笑話了」，據他了解，這次12強賽依世界棒壘球總會需求，應提供6個包廂予活動使用，但9月30日的協調會中，遠雄依然堅持只能提供一大一小共兩間VIP包廂。陳賢蔚說，如果遠雄執意只出兩間包廂，體育局跟北市府又不硬起來，「我今年一定會把體育局預算統統砍掉」。