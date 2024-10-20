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國民黨立委羅智強今（20）日發文感嘆，立委要監督黑箱政府，真是費心費力費神的事情，自己向政府索要資料的時候，時常被政府「能拖就拖」、「心虛塗黑」、「隱匿關鍵」糊弄。羅直言，大家就知道國會聽證調查是多麼重要？也就會知道，為什麼民進黨要叫「洗地專用大法官」出來封殺國會改革、聽證調查？羅智強今天在臉書有感而發，立法委員要監督黑箱政府，真是費心費力費神的事情，以他最近揭發經濟部放任風電業者空手套白狼，讓國庫損失數百億的風電案為例，當自己向政府索要資料的時候，政府有幾個標準的招數。羅智強先指，第一，能拖就拖，早在一個月前，就向經濟部索資，經濟部提供達德釋股的會議紀錄，三催四請，經濟部硬是拖了一個月才給我三份加起來8頁的會議記錄，8頁印1個月。羅智強再指，第二，心虛塗黑，拖一個月給8頁，還把會議主席的名字塗黑，是心虛，也是囂張，「我就塗黑，你能怎樣」。羅智強最後提到，第三，隱匿關鍵，最扯的是，明明有四份會議記錄，經濟部就是藏了寫有罰則、警告要重罰，最關鍵的那一份資料，當他秀出吹哨人給我的關鍵會議資料，而且上面寫明，會議主席就是台電董事長曾文生時經濟部長郭智輝無辭以封，竟反過來質問，既然拿得到關鍵、有名字的會議資料，為什麼不自己去找另外三份會議記錄？羅智強感嘆，把經濟部，塗黑、隱匿資料的作法，說得理直氣壯，也真的是讓他長見識了，為了揭弊，他和團隊和經濟部周旋一個月，經濟部擺明就是一副「我不配合，你奈我何」的架勢，幾乎都得靠自己去找資料同時和吹哨者反覆確認所有細節、取得關鍵證據，並還要再三檢視，確保資訊的正確。「真的是煞費功夫，也煞費苦心！」羅智強特別謝謝勇敢提供資料的吹哨人，還有熬夜準備打弊的團隊夥伴，更直言而說到這裡，大家就知道國會聽證調查是多麼重要？也就會知道，為什麼民進黨要叫「洗地專用大法官」出來封殺國會改革、聽證調查？