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紐約洋基隊「怪力男」Giancarlo Stanton在今年大聯盟季後賽表現亮眼，目前生涯已累計429支全壘打，成為現役最多轟的球員。儘管Stanton有望在未來達成500支全壘打的里程碑，並可能獲得名人堂資格，但他表示，比起個人榮耀，他更渴望的是一枚世界大賽的冠軍戒指。而Stanton在今（20）日對陣克里夫蘭守護者隊於6局開轟，幫助洋基扳平比數，距離生涯首枚冠軍戒可望更進一步。在「法官」Aaron Judge狀態不佳的情況下，洋基隊打線由Stanton和Juan Soto帶領。今年季後賽，Stanton出戰9場比賽，打擊率.303，貢獻5支全壘打和11分打點，OPS高達1.213，還跑出1次盜壘成功。Stanton在美聯分區系列賽對陣堪薩斯皇家隊，雖然首戰未能安打，但後續3場比賽接連有出色表現，幫助球隊屢次打破僵局並取得勝利。在美聯冠軍賽，他延續了火熱手感，分別在第1戰、第3戰和第4戰及第5戰擊出全壘打，為球隊在關鍵時刻取得勝利奠定基礎。Stanton自2018年轉會至洋基後，因傷缺席了多場比賽，但他依舊在有限出賽場次中穩定貢獻長打，轟出現役最多的429支全壘打。今年他在114場比賽中擊出27支全壘打，若他能保持健康，平均每年擊出24支全壘打，將有望在合約期滿前達到500轟的里程碑。Stanton的生涯OPS+達到136，與名人堂球員Ken Griffey Jr.相同，顯示出他在進攻端的穩定表現。儘管他與Griffey Jr.的防守位置不同，且防守能力難以相比，但這個數據仍充分反映了Stanton的打擊價值，有望在未來躋身名人堂。