我是廣告 請繼續往下閱讀

大聯盟洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平在國聯冠軍賽展現恐怖打擊實力，令紐約大都會資深重砲J.D. Martinez感到震驚。Martinez形容大谷的表現彷彿是「大人打小孩」，指大谷強大實力與其他選手之間有著明顯的實力差距，他甚至直言，「大都會球場對他來說太小了。」在紐約進行的國聯冠軍賽3場比賽中，大谷打擊率高達.363，並擊出兩支全壘打。根據《紐約郵報》的報導，Martinez在面對大谷時不禁感嘆：「他的力量太驚人了，他能產生巨大的擊球力量，這是一個致命組合。」即便在大聯盟打滾14年，生涯扛出331支全壘打的資深打者Martinez，依舊對大谷翔平在國聯冠軍賽的強勢表現感到無比震撼。大谷自國聯冠軍賽開打以來，18個打數敲出6支安打，打擊率為.333。在紐約進行國聯冠軍賽G3，大谷於第8局擊出關鍵三分全壘打，隨後在G4首局再度開轟，帶領道奇取得重要勝利，很難想像今年是大谷旅美生涯首次參加季後賽。若道奇能在明（21）日國聯冠軍賽G6勝出，將晉級世界大賽，這將是大谷在大聯盟生涯首次邁入世界大賽舞台。球迷們無不期待他接下來的精彩表現，並希望見證這位二刀流巨星繼續創造歷史。