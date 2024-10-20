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▲統一獅投手古林睿煬只投完3局就因背部緊繃退場，台灣大賽能否再上場還有待觀察。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.10.19）

▲中信兄弟曾頌恩在台灣大賽第一戰敲出陽春全壘打。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.10.19）

▲中職35年台灣大賽首戰前進台北大巨蛋，中信兄弟擔任主隊，還沒開打前門票就已全數售罄，最終吸引滿場的40,000名觀眾進場。（圖／記者葉政勳攝）

兄弟力求2連勝維持8成奪冠機率！中信兄弟昨（19）日在台灣大賽首戰上演大逆轉，在6局下攻進7分大局，一舉超前統一7-ELEVEn獅，以10：4取得系列賽首勝。統一本土王牌「金孫」古林睿煬，先發首戰前3局都沒有失分，但卻在4局因肌肉緊繃退場，讓兄弟打線在比賽後半段掀起反攻，一舉搶下台灣大賽首勝。今（20）日在大巨蛋的第2戰將影響系列賽走向，過去中職歷史上，台灣大賽取得2勝0敗的成績，將有8成89的機率封王，而兄弟則是8成33。值得一提的是，搶下台灣大賽首勝的球隊，總共31次有27次都完成封王