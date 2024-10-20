兄弟力求2連勝維持8成奪冠機率！中信兄弟昨（19）日在台灣大賽首戰上演大逆轉，在6局下攻進7分大局，一舉超前統一7-ELEVEn獅，以10：4取得系列賽首勝。今（20）日兄弟派出猛登對決獅隊王牌勝騎士，堪稱洋投間的頂尖對決，兄弟搶下2連勝，將維持高達8成33的奪冠機率，反之，若獅隊將系列賽扳平，逆轉奪冠的機率會大大提升。
2勝開局高機率奪冠 統一有扳平機會
統一本土王牌「金孫」古林睿煬，先發首戰前3局都沒有失分，但卻在4局因肌肉緊繃退場，讓兄弟打線在比賽後半段掀起反攻，一舉搶下台灣大賽首勝。根據過去中職數據統計，率先在台灣大賽取得1勝的球隊，最終擁有高達8成709的奪冠機率，而統一過去拿下系列賽首勝時，更是7次都完成封王。
今（20）日在大巨蛋的第2戰將影響系列賽走向，過去中職歷史上，台灣大賽取得2勝0敗的成績，將有8成89的機率封王，而兄弟則是8成33。然而，若被統一扳平成1勝1敗，兄弟封王機率將大大降低到2成857，獅隊將有反轉局面的機會。
值得一提的是，搶下台灣大賽首勝的球隊，總共31次有27次都完成封王，剩餘的4次翻盤局面，其中有2次都是由獅隊完成。分別是1991年統一逆轉味全龍以及2008年逆轉兄弟象，因此兄弟雖然搶下首勝，但依然還無法鬆懈。
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統一本土王牌「金孫」古林睿煬，先發首戰前3局都沒有失分，但卻在4局因肌肉緊繃退場，讓兄弟打線在比賽後半段掀起反攻，一舉搶下台灣大賽首勝。根據過去中職數據統計，率先在台灣大賽取得1勝的球隊，最終擁有高達8成709的奪冠機率，而統一過去拿下系列賽首勝時，更是7次都完成封王。
今（20）日在大巨蛋的第2戰將影響系列賽走向，過去中職歷史上，台灣大賽取得2勝0敗的成績，將有8成89的機率封王，而兄弟則是8成33。然而，若被統一扳平成1勝1敗，兄弟封王機率將大大降低到2成857，獅隊將有反轉局面的機會。
值得一提的是，搶下台灣大賽首勝的球隊，總共31次有27次都完成封王，剩餘的4次翻盤局面，其中有2次都是由獅隊完成。分別是1991年統一逆轉味全龍以及2008年逆轉兄弟象，因此兄弟雖然搶下首勝，但依然還無法鬆懈。