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前總統蔡英文為期8日的訪歐行結束，並於今（20）日返抵國門，對此民進黨立委王定宇表示，本次最大亮點在於台灣卸任元首，史上首次到比利時歐洲議會與80多名議員交流，此外也出席女力會談，與來自歐洲14位女性政治領袖相互交換意見，但也認為蔡英文曾在英國接受教育，本次無法安排，是比較可惜之處。王定宇表示，蔡英文本次訪歐最大亮點，就是台灣卸任元首史上第一次進到比利時歐洲議會，跟歐洲各國80多位議員交流，這是非常難得拓展台灣外交機會，而中國不斷施壓、緊迫盯人，一個盯一個不要跟蔡英文接觸。王定宇說，但自由民主跟台灣站在一起，這些好朋友還是來歐洲議會跟蔡英文互動，讓台灣在民主陣營被看見，此外還包括出席歐洲議會的女力會談 來自歐洲14位女性政治領袖，立陶宛前國防部長也特別出席與蔡英文進行交流。王定宇表示，這趟訪問破歷史紀錄，達到非常好實質交換意見機會，除此之外捷克、法國與比利時訪問時進到首都，也到當地跟智庫、國會議員與官員進行實質互動，台歐關係在這幾年不段升溫下，蔡英文訪歐得到高規格對待。也凸顯中國戰狼外交失敗。王定宇說，蔡英文曾在英國接受教育，本次無法安排，是比較可惜之處，後續應該還會安排訪英。最後也向蔡英文說聲「辛苦了」，強調台灣外交從來就不容易，透過更加靈活多樣化，讓台灣在世界被看見，有更多朋友，在安全與經濟進步上都有很大實質助益，這樣的發展也建立在台灣堅守自由民主價值。