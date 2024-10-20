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民眾黨政治獻金亂帳案還沒平息，近日又被爆有71位黨工、助理的薪資或年終獎金根本沒領到卻被浮報。對此，民進黨北市議員陳怡君今（20）日質疑，「民眾黨假帳不斷，帳目偷雞摸狗也非首次」，難道立院黨團辦公室主任陳智菡說要整理補救就沒事嗎？呼籲檢調應盡速查清浮報或回捐的薪資金流通往何處。民進黨北市議員陳怡君表示，民眾黨從尼奧到時樂公司被濫開900餘萬元支票等疑雲後，現在又被爆有數十名黨工沒收到薪水，一個月就大約有340萬，「實在太離譜了」。尤其民眾黨過去被抓包用人頭報帳，不是避而不答就是說不知情。如今柯文哲競總副總幹事陳智菡直接不演了，承認短報、浮報、回去再整理，將補送給監院，「好像一切沒事，補件就好了」。陳怡君批評，民眾黨難道每次被抓包，都要用偷雞摸狗的方式面對？柯文哲過去號稱最有財政紀律，有紀律會到土城看守所；用黨工當人頭浮報，沒領到薪水，試問有領到的薪水的少數高層，是不是又要回捐？陳怡君並點名前立委賴香伶每月領柯文哲智庫5萬元顧問費，難道就可以不用捍衛勞權？她認為，這些浮報或回捐薪資等質疑，都是檢調必須要釐清的部分。