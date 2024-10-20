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中央未編足原住民保留地禁伐補償預算，連綠委也看不下去，民進黨山地原住民立委伍麗華強調，每公頃六萬元明年一定「依法如期發放」。國民黨立委李彥秀今（20）日也直言，禁伐補償是立院三讀通過，並且經過總統公布的法律，如果由於預算編列不足而短發，原住民可以提請訴願，直言「卓榮泰，你們準備好了嗎？」李彥秀指出，明年度總預算案卡關，行政院長卓榮泰不惜提出「釋憲」對抗，民進黨原住民族立委伍麗華卻說一定發6萬元，伍麗華是假傳聖旨狀況外？還是不小心說出了民進黨的秘密？禁伐補償從三萬提高到六萬，是立院三讀通過，並且經過總統公布的法律，行政院就必需要「依法編列預算、「依法執行」，完全沒有討價還價的空間。李彥秀說，卓榮泰可能沒有搞清楚，在野黨退回總預算案，真的是在「幫助」卓榮泰，避免行政院違法挨告。禁伐補償為「申請制」，每年一月至三月底接受符合資格的原住民申請，如果由於預算編列不足而短發，4.5萬符合資格的原住民可以提請「訴願」以及後續的「行政訴訟」。李彥秀提到，如果行政院執意違法短發補償，明年原住民族在總統府、行政院門前示威抗議，行政院忙著挨告、上法院，請問賴清德、卓榮泰，你們準備好了嗎？在野黨的原則非常簡單「行政院必須依法行政」，至於是重編預算、動支預備金或是追加預算，朝野都可以協商，只要行政院作出承諾，總預算案就可以立刻付委。「榮泰不急，急死麗華」，李彥秀指出，補償金短差新台幣14億元，僅占明年度歲出3.13兆新台幣的萬分之四點五。卓榮泰與民進黨的毫無意義的堅持，不僅全民看不懂，連綠委也看不下去。