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美國共和黨總統候選人川普日前接受《華爾街日報》專訪，他表示，如果中國「進入」台灣，他將對中國徵收額外關稅。對此，國民黨立委李彥秀今（20）日說，川普如此大辣辣將中共「入侵台灣」以及「封鎖台灣」放在「關稅的天平」上來衡量，對台灣而言，的確是一個不可忽視的警訊。李彥秀提及，川普17日接受《華爾街日報》編輯部專訪，談到對中國大陸封鎖台灣的可能情境時表示「若中國大陸進入台灣，不好意思，我將收你150%到200%的關稅」；至於會不會動用美國軍事力量應對中國大陸封鎖台灣，川普聲稱沒必要「因為習尊重我，他也知道我不按牌理出牌」。李彥秀認為，美國總統大選即將進入倒數階段，候選人的「選舉語言」雖然未必會成為最後白宮的政策，但是相較於過去白宮與美國總統候選人的模糊態度，特別是海軍司令唐華日前接受經濟學人專訪時才表示，中共已準備好「只要願意隨時可以封鎖台灣」實施「蟒蛇戰略」，川普如此大辣辣將中共「入侵台灣」以及「封鎖台灣」放在「關稅的天平」上來衡量，對台灣而言，的確是一個不可忽視的警訊。李彥秀續指，不僅是川普語出驚人的談話，稍早，「共和黨黨綱40年首次未提台灣」「民主黨黨綱將台灣放在中國專章並重返一中政策」，都顯示，未來美中之間在科技與貿易上，或許仍然會有對抗及衝突，但是在地緣政治與戰略交鋒上，美中已經慢慢展開對話、諒解、妥協、進行更深入的合作，從賴清德總統國慶演說內容以及美國官員刻意透露「台灣已經先向美方簡報講稿內容」，美中共同控制台海和平穩定恐怕是「現在進行式」。李彥秀表示，顯然，從2016年開始的全球反中抗中架構，已經開始有了轉變。賴清德總統與國安單位，恐怕不能再以「認知作戰」輕輕帶過，如何在國防、外交、經貿拉開台灣的戰略縱深，不僅涉及國家的根本利益與台灣2350萬人民的未來，執政的民進黨不得不慎，更要提早研擬因應對策，捍衛中華民國的利益、找到最符合台灣利益的戰略目標。