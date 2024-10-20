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民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案仍在押中，民眾黨昨在柯文哲家鄉新竹舉行集結晚會，柯妹柯美蘭上台透露父親柯承發仍在加護病房，柯媽媽何瑞英今（20）日也向媒體泣訴「嘜擱問啊！」民眾黨竹市議員李國璋則是抱不平痛批司法「怎麼會搞成這樣讓骨肉分離？」柯文哲胞妹柯美蘭昨晚在民眾黨新竹集會中透露，高齡92歲的父親柯承發日前手術後情況並不理想，目前仍在加護病房。而柯媽媽何美蘭今天也透露自己心情很不好，希望媒體別再追問。民眾黨新竹市議員李國璋指出，當初柯文哲因案收押時，相信還不知道父親已進入加護病房。李國昌為柯家大抱不平說，柯家出了2位台大醫師，投入政治為社會服務，但卻淪落至此。他強調，從沒想過台大醫院到土城看守所的距離如此遙遠，「司法怎麼會搞成這樣讓骨肉分離？讓父子彼此都不知道對方的下落」，他並質疑，難道這就是民進黨要的嗎？